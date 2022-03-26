Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık A Haber'de açıkladı: Bin 500 liralık ödeme 2 bin 600 liraya çıkartıldı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yanık'ın açıklamalarından satır başları şöyle:







BM'DE KADININ STATÜSÜ KOMİSYONU

Oldukça yoğun bir program izledik. Biliyorsunuz her yıl BM Kadın Statüsü Komisyonu 8 Mart'ı takip eden süreçte yani 12-14 Mart'tan başlayarak Mart sonuna kadar bir dizi etkinlik düzenler. Oturumlar, kadın konularının tartışılması ve BM üye devletler nezdinde de bir genel bakış açısı geliştirmek ve mümkün mertebe bir yaklaşım ortaklığı geliştirme çabasıdır.



İki yıldır pandemiden dolayı çevrimiçi yapılıyordu. Bu sene nispeten daha hibrit bir biçimde yapıldı. New York'ta Türk Evimizin açılmış olması bizim işimizi çok kolaylaştırdı. BM dışındaki programlarımızın hemen hemen tamamını Türk Evi'nde gerçekleştirdik.









İlk programımız ABD'de New York ve çevresinde yaşayan Türk vatandaşlarımızla değişik dönemlerde uzun yıllar orada kalanlar, yakın dönemde gidenler gibi bir grup vatandaşımızla bir araya gelerek onları dinledik.







ABD'deki şartları, ülkemizin yurt dışında tanıtımına, anlatımına ilişkin onların katkıları, bizim onlara nasıl yardımcı olabileceğimiz noktasında bir dizi karşılıklı değerlendirme ve müzakere yapmış olduk. Çok verimli bir toplantı oldu ve inşallah bundan sonra da orada yaşayan yurttaşlarımızla ilişkilerimizi devam ettireceğiz yoğun bir biçimde.



Türkiye'nin nasıl göründüğünü, Türkiye'ye nasıl büyük umutlarla bakıldığını ne kadar çok güvenildiğini Ukrayna-Rusya krizindeki arabuluculuk rolü ve merkezde durup hakkaniyeti gözeten tutumu sebebiyle nasıl umuda dönüştüğünü ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelen prestiji Türkiye'den 10 bin kilometre ötede olunca çok daha göğsümüzü kabarttı. Çok verimli bir toplantı oldu, devam ettireceğiz. Oldukça yoğun toplantı dizisi oldu. ABD'de yaşayan yabancı kanaat önderleriyle bir araya geldik. Aralarında Müslüman olanlar da vardı. BM toplantıları oldukça hareketli ve etkili geçti. Toplantıların tamamında Ukrayna konusu konuşuldu. Bu anlamda oradaki çatışmaların sona erdirilmesi ve özellikle sivillerin korunması noktasındaki tavırlar çok açıktı. Bu toplantılarda Ukrayna ile ilgili tutum alınması gerektiği ve bir ses vermesi gerektiği ortaya kondu. Ama tabi bunun için somut bir çerçeve çizilmedi.

AFGANİSTAN'DAKİ KADIN VE ÇOCUKLARIN DURUMU

BM'deki kadın statüsü toplantısında konusu ele alındı ve konuşuldu. Afganistan'da en büyük yardımı yapan Türkiye. Afganistan ile biz ilişkilerimizi koparmadık. Afganistan'ın en zor zamanında da Taliban öncesinde de Türkiye çok net bir biçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından da çıkan cümlelerle kadın ve kız çocuklarının korunması, eğitimlerinin engellenmemesi gerektiği hususunu net şekilde ifade ettik. Afganistan'da 45 tane okulumuz var. Bunlardan 14 tanesi kız çocukları için. 11 aktif olarak çalışıyor.

AİLE ATAŞELİKLERİ NEDİR?

Amacımız yurt dışındaki vatandaşlarımıza sahip çıkmak. Bizim için bu konu son derece önemli bir başlık. Önümüzdeki süreçte gerçekten geliştirmeye ve faaliyetlerini etkinleştirmeye çalışıyoruz. Çocuklar, gençler ve bakıma muhtaç olan yaşlı vatandaşlarımızın aile, kadın ve sosyal yardımlar başlıklarında yurt dışında toplu olarak vatandaşlarımızın yaşadığı ve bakanlığımızın yurt dışındaki temsilcilikleri. Her bakanlığın yurt dışında temsilcilikleri var. Biz de Aile Ateşelikleri marifetiyle bakanlığımızı yurt dışına taşımaya çalışıyoruz.

2015 yılında ilk temsilciliğimiz kurduk. Bu hali hazırda aktif olarak devam ediyor. Ama 2022 yılı içerisinde 4 noktada nüfusumuzun yoğun olduğu yerlerde temsilcilik daha kuracağız. Bunun dışında Avrupa ve ABD'den talep geldi. Türk nüfusunun yoğun olduğu her yerde bu ateşelikleri kurmak niyetindeyiz. En yoğun olan yerlerden başlayarak bunları devam ettirmek arzusundayız. Yurt dışında çocukların ailelerinden kopmalarını engelliyoruz.

ŞEHİT VE GAZİLER İÇİN TOPLANAN BAĞIŞLAR

Yapılan bağışlar şeffaf bir şekilde paylaşılıyor. Şartlı bağışlar sadece belirtilen konu için kullanılır.