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    • 26.03.2022 14:47
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    • 26.03.2022 14:47
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    Esenler'de öğrenciye şiddet uyguladığı öne sürülen yurt müdürü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

    İstanbul Esenler'deki 'Süleymancılar' adıyla bilinen oluşuma ait bir erkek yurdunda öğrenciye şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan yurt müdürü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aynı yurttaki bir çalışan da başka öğrenciye şiddet uyguladığı iddiasıyla dün tutuklanmıştı

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
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    İstanbul Esenler'deki özel bir erkek yurdunda öğrenciye şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan yurt müdürü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğünce, M.E.P'nin de aralarında bulunduğu 7 öğrenciye şiddet uyguladığı gerekçesiyle 24 Mart'ta gözaltına alınan 27 yaşındaki yurt görevlisi Aykur Ersöz'ün dün tutuklanmasının ardından M.E.P'nin ağabeyi E.L.P. de kurum müdürü S.S'nin kendisini darbettiğini öne sürerek şikayetçi oldu.

    Gözaltına alınan S.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla salıverildi.

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