Türkiye'den hac ve umre başvurusu yapılabiliyor mu? 2022 hac ve umre kayıtları ne zaman? Hacca gitmenin şartları nelerdir?

Milyonlarca Müslüman alemi 2022 hac ve umre kayıtları ne zaman sorusunun yanıtı araştırma konusu oldu. Koronavirüs salgınından dolayı ziyaretlere ara verilmiş ve Türkiye'den de Suudi Arabistan'a gidişler yasaklanmıştı. Konuyla ilgili yeni gelişmelerin yaşanıp yaşanmadığını merak edenler araştırmalarını hızlandırdı ve 2022 Türkiye'den hac ve umre başvurusu yapılabiliyor mu? Hacca gitmenin şartları nelerdir sorgulamalarını yapar oldu. İşte konuya dair tüm bilgiler...
2022 HAC VE UMRE KAYITLARI NE ZAMAN?
Suudi Arabistan, umre ve hac ziyaretleri için ülkeye girişlerde PCR, aşı ve karantina şartını kaldırdığını duyurdu. Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin bir bilgilendirme yaptı.
Suud yönetimi, hac ve umre için ülkeye girişlerde uygulanan PCR, aşı ve karantina zorunluluğunu kaldırdı.
Suudi Arabistan, yurt dışından gelen hacı adayları ve umrecilere yönelik PCR testi, karantina ve aşı zorunluluğunu tamamen kaldırıldığını duyurdu.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülke dışından gelen hacı adayları ve umrecilerin aşı, PCR ve karantina gerektirmeden ülkeye girebileceği belirtildi.
Bakanlık, aşı yaptırmamış hacı adaylarının ve ziyaretçilerin her türlü vize ile Suudi Arabistan'a girişlerine izin verileceğini aktardı. İçlerinde Türkiye'nin de bulunduğu 33 ülke için yasaklar uygulanmıştı.
2022 hac ve umre kayıt sürecine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimizde bulabilirsiniz.