Türkiye'den hac ve umre başvurusu yapılabiliyor mu? 2022 hac ve umre kayıtları ne zaman? Hacca gitmenin şartları nelerdir?

HACCA GİTMENİN ŞARTLARI NELERDİR?

1- Müslüman olmak:

Birçok kaynakta Kabe'nin Hz. Adem'den bu yana olduğu yazılıdır. Birçok kez kafirlerin saldırısına uğrayan Kabe, sel felaketi nedeniyle de yıkılmıştır. Allah'ın emriyle Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail Kabe'i yeniden inşa etmiş ve Hacer'ül Esved'i Kabe'deki yerine koymuşlardır.

Kabe, her Müslüman için kutsaldır ve Hac ibadeti de her Müslüman için farz kılınmıştır.

2- Akıl Baliğ Olmak:

Buluğ çağına giren her Müslümana namaz, oruç, zekat ve Hac ibadetleri farzdır. Erkekler 12 - 14 yaş, kız çocukları ise 10 - 11 yaşları arasında ergenlik çağına girer.

3- Özgür olmak:

Haccın şartlarından bir diğeri herhangi bir yerde hapsedilmemek ve esir tutulmamaktır.

4- Haccın vaktinde yapılması:

Dinimizde tüm ibadetler için bir vakit belirlenmiştir. Hac ibadeti arefe gününde ve Kurban Bayramında yapılır.