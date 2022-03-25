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    • Güncel
    • 25.03.2022 17:47
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    • 25.03.2022 17:47
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    Malaga tatlısı nasıl yapılır? 🍩Evde pratik ve lezzetli malaga tatlısı tarifi! 🔎Malaga tatlısı malzemeleri, püf noktaları…

    Televizyon kanallarında yayınlanan yemek programlarını yakından takip edenler malaga tatlısı nasıl yapılır sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. TV8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugün yarışan kişinin yaptığı tatlını tarifi merak konusu oldu ve izleyiciler evlerinde denemek için tarif bilgisini öğrenmek istiyor. Evde pratik ve lezzetli malaga tatlısı tarifini deneyerek sevdiklerinize sunabilirsiniz. İşte malaga tatlısı malzemeleri, püf noktaları…

    takvim.com.tr
    Malaga tatlısı nasıl yapılır?

    Malaga tatlısı nasıl yapılır? 🍩Evde pratik ve lezzetli malaga tatlısı tarifi! 🔎Malaga tatlısı malzemeleri, püf noktaları nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yemek programlarında yapılan tarifleri evlerinde denemek isteyenler bugün Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de yapılan malaga tatlısının tarifini araştırmaya başladı ve haberimizden tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

    EVDE MALAGA TATLISI NASIL YAPILIR?

    Malzemeler:

    1 kat pasta keki
    4 adet muz
    Antep fıstığı kırıntısı

    Kreması için:

    1 su bardağı süt
    1 çay bardağı un
    3 yemek kaşığı şeker
    50 gram tereyağı

    Ganaj için:

    200 mililitre krema
    240 gram çikolata

        Yapılışı:

        Kremasını yapmakla başlayın. Süt, un ve şekeri tencereye alın.

        İyice çırpıp, koyulaşana kadar pişirin.

        Tereyağını ekleyin ve karıştırarak eritin.

        Karışımı ocaktan alıp ılınmaya bırakın.

        Bu esnada ganajı hazırlayın.

        Sıvı kremayı ocakta kaynatmadan ısıtın.

        Küçük küçük dilimlediğiniz çikolataları içine koyarak eritin.

        Soğuması için dolaba kaldırın.

        Pandispanyayı muzların boyutuna göre kesin.

        Soğuyan kremadan kestiğiniz kek dilimlerinin üzerine sürün ve üzerine muz koyun.

        Aynı işlemi bütün pandispanya dilimlerine uygulayın.

        Fırın tepsisinin üzerine, fırın telini koyun.

        Malagaları aralıklarla dizin.

        Soğumuş ganaj sosunu muzların üstüne dökün.

        Malagaların her tarafının sosla kaplandığına emin olun.

        Bir tabağa fıstık parçalarını koyun.

        Malagaların yanlarını fıstık parçalarına bulayın.

        Fırın telinden tepsiye süzülen çikolata soslarını buzdolabı poşetine alın.

        Köşesini iğne ile delerek malagaların üzerini süsleyebilirsiniz.

        30-40 dakika buzdolabında dinlendikten sonra, muzlu malagalarınız hazır. Afiyetle yiyebilirsiniz.
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        Haberler Güncel Malaga tatlısı nasıl yapılır? 🍩Evde pratik ve lezzetli malaga tatlısı tarifi! 🔎Malaga tatlısı malzemeleri, püf noktaları…
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