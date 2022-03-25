Malaga tatlısı nasıl yapılır? 🍩Evde pratik ve lezzetli malaga tatlısı tarifi! 🔎Malaga tatlısı malzemeleri, püf noktaları nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yemek programlarında yapılan tarifleri evlerinde denemek isteyenler bugün Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de yapılan malaga tatlısının tarifini araştırmaya başladı ve haberimizden tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.
EVDE MALAGA TATLISI NASIL YAPILIR?
Malzemeler:
1 kat pasta keki
4 adet muz
Antep fıstığı kırıntısı
Kreması için:
1 su bardağı süt
1 çay bardağı un
3 yemek kaşığı şeker
50 gram tereyağı
Ganaj için:
200 mililitre krema
240 gram çikolata