Başkan Erdoğan'dan heyecanlandıran enerji çıkışı: Bu nereden çıktı diyeceksiniz

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında gerçekleştirilen Olağanüstü Liderler Zirvesi 'ne katılan Başkan Erdoğan, dönüş yolunda önemli açıklamalarda bulundu.
"ŞUAN AÇIKLAMAYACAĞIM"
Türkiye'nin enerji alanında yaptığı hamlelere ilişkin konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah bu önümüze yeni kapılar açacak. Şu anda açıklamayacağım. İnşallah bu yaptığımız görüşmelerle birlikte önümüze enerjide çok daha farklı alanlar açılacak ve bunu duyduğunuzda "Bu da nereden çıktı" diyeceksiniz" dedi.
"TÜRKİYE GIDA SIKINTISI YAŞAMAZ"
Dünyada gıda güvenliği çok dillendiriliyor. Bu konudaki tehlikeye işaret ediliyor. Türkiye açısından petrol ve gıda güvenliği konusunda neler söylersiniz?
Gıda güvenliği konusunda tabii her türlü tedbiri alıyoruz. Bugün dünyada gıda güvenliği noktasında sıkıntının yaşanmadığı bir ülke var mı? Her ülkede az veya çok bir sıkıntı var. Biz de bu noktada kısmen bu tür sıkıntıları yaşıyoruz ama bütün tedbirlerimizi alıyoruz. Diyelim ki kırmızı ette mi sıkıntı var, ona göre adımlarımızı atıyoruz ve hemen süratle mekanizmalarımızı çalıştırıyoruz. Öbür tarafta diyelim ki şeker yok dediler. Bir de baktık ki birçok yerde stoklar, depolar dolu. Denetimlerle tepelerine binince hemen şekerler ortaya çıktı.