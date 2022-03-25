Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.03.2022 08:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.03.2022 08:28
    ABONE OL

    Yeni seçim kanunu düzenlemesi TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi! Teklifin detayları ortaya çıktı

    TBMM Anayasa Komisyonu, 17 saatlik aralıksız çalışma sonucunda seçim barajını yüzde 7’ye indiren yasa teklifini, bazı değişikliklerle kabul etti. Teklif önümüzdeki hafta da Genel Kurul'da ele alınıp hızla yasalaştırılacak. Böylece yapılan değişikliklerin 2023 yılı seçimlerinde yürürlüğe girmesi sağlanacak. Seçime katılma yeterliliği elde eden parti, kongrelerini üst üste iki defa ihmal etmemiş olma koşuluyla seçime katılabilecek

    Detaylar ortaya çıktı! Dikkat çeken kongre detayı

    TBMM Anayasa Komisyonu, 17 saatlik aralıksız çalışma sonucunda seçim barajını yüzde 7'ye indiren yasa teklifini bazı değişiklikler ile kabul etti. Teklif önümüzdeki hafta da Genel Kurul'da ele alınıp hızla yasalaştırılacak.

    Böylece yapılan değişikliklerin 2023 yılı seçimlerinde yürürlüğe girmesi sağlanacak.


    Anayasa Komisyonu'nun önceki gün yapılan toplantısında muhalefet her zaman olduğu gibi düzenlemenin çıkmasını engellemek için her türlü yönteme başvurdu. Zaman zaman da ortamı provoke etti. Teklifte AK Parti ve MHP'nin ortak önergeleri ile bazı değişiklikler de yapıldı. Teklifin getirdikleri ve yapılan değişiklikler şöyle:

    SEÇİM BARAJI İNİYOR
    Yüzde 10 olan Türkiye seçim barajı yüzde 7'ye iniyor.



    OYLAR PARTİLERE
    İttifakın aldığı oy toplamı ülke barajını geçtiği takdirde, seçim çevrelerinde milletvekili hesabı ve dağılımı, ittifak içinde yer alan her bir partinin o seçim çevresinde almış olduğu oy sayısı dikkate alınarak yapılacak.

    KONGRE KOŞULU
    Seçime katılma yeterliliği elde eden parti, kongrelerini üst üste iki defa ihmal etmemiş olma koşuluyla seçime katılabilecek.



        GRUP KURMA KOŞULU
        Salt TBMM'de grup kurmuş olmak, seçime katılabilmenin yeter şartından biri olamayacak.

        KAYITLI ADRES BİLGİLERİ ESAS ALINACAK

        SEÇİM GÖÇÜ ÖNLEMİ
        Mahalli idareler genel seçimlerinde, yerleşim yeri adresine göre oluşturulan seçimin başlangıç tarihinden 3 ay önceki seçmen kütüğü üzerinden güncelleme yapılacak. Bu süre teklifte 1 yıl olarak öngörülmüştü, önerge ile değiştirildi.

        EN SON ADRES
        Kütük düzenlemesi nedeniyle seçmenin oy kullanma hakkının elinden alınmaması için düzenleme yapıldı. Buna göre adres kayıt sisteminde bulunan en son geçerli adres bilgileri esas alınacak.

        10 GÜNLÜK SÜRE
        Sabah'ta yer alan habere göre, muhtarlığı kazanan seçilme yeterliliğine sahip olduğunu en geç 10 gün içinde belgelendirmesi halinde mazbatası verilecek.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Detaylar ortaya çıktı! Dikkat çeken kongre detayı
        Haberler Güncel Yeni seçim kanunu düzenlemesi TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi! Teklifin detayları ortaya çıktı
            SON DAKİKA