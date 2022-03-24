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    • Haberler
    • 24.03.2022 11:29
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    • 24.03.2022 12:45
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    Başkan Erdoğan'dan Brüksel'de Ukrayna diplomasisi!

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi. Erdoğan, NATO aile fotoğrafı öncesi ABD Başkanı Biden ile ayaküstü bir sohbet gerçekleştirdi.

    takvim.com.tr
    AA
    Erdoğan’dan Ukrayna diplomasisi!

    NATO üyesi 30 ülkenin liderleri, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında ortaya çıkan durumu, NATO'nun Doğu Avrupa'daki uzun vadeli duruşunu görüşmek üzere bir araya geliyor.

    Başkan Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere NATO karargahına geldi.

    Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da eşlik ediyor.

    ERDOĞAN TEMASLARA BAŞLADI
    NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne iştirak etmek ve zirve kapsamında ikili temaslarda bulunmak üzere Brüksel'de bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan diplomatik temaslarına başladı.
            Erdoğan’dan Ukrayna diplomasisi!
            Haberler Haberler Başkan Erdoğan'dan Brüksel'de Ukrayna diplomasisi!
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