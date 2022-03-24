Başkan Erdoğan'dan Brüksel'de Ukrayna diplomasisi!

NATO üyesi 30 ülkenin liderleri, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında ortaya çıkan durumu, NATO'nun Doğu Avrupa'daki uzun vadeli duruşunu görüşmek üzere bir araya geliyor.
Başkan Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere NATO karargahına geldi.
Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da eşlik ediyor.
ERDOĞAN TEMASLARA BAŞLADI
NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne iştirak etmek ve zirve kapsamında ikili temaslarda bulunmak üzere Brüksel'de bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan diplomatik temaslarına başladı.