Başkan Erdoğan'dan Brüksel'de Ukrayna diplomasisi!

Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da eşlik ediyor.



ERDOĞAN TEMASLARA BAŞLADI

NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne iştirak etmek ve zirve kapsamında ikili temaslarda bulunmak üzere Brüksel'de bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan diplomatik temaslarına başladı.