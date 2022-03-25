’Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar’ ödüllendirildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni'ne katıldı

Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleşen programa Emine Erdoğan'ın yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık katıldı. Ödül töreni; sanat, siyaset ve iş dünyasından birçok ismi bir araya getirdi.

KORKULARIMIZA TESLİM OLMAYALIM

Törende bir konuşma yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kadınlarımızın gücüne, başarılarına, cesaret ve özgüvenlerine hep birlikte şahit olduk. Hayallerini hayata taşıyan kadınlarımızın azimle mücadelelerini gururla izledik. Bütün bu hikayeler bize gösterdi ki kadın isterse dünyayı değiştirir. Bizler yeter ki ön yargılarımıza ve korkularımıza teslim olmayalım. Yolunuz açık, geleceğiniz aydınlık olsun." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkan Vekili Gülsüm Azeri ise "Erkek egemen mesleklerde ya da erkeklerin çoğunlukta olduğu bir işyerinde çalışıyor olabilirsiniz. Bu sebepten dolayı bazı ön yargılarla ya da engellemelerle karşılaşabilirsiniz. Hiçbir şeyin inandığınız yoldan sizi alı koymasına izin vermeyin." dedi.

ENERJİ VEREN KADINLAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi.

Sabah'ın haberine göre Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen programda Akademi, Profesyonel, İş Dünyası, İlham Veren Kadın, Girişimcilik, Enerjide Örnek Şirket, Jüri Özel kategorilerinde toplamda 14 ödül verildi.

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Akademi: Prof. Dr. Figen Kadırgan- İstanbul Üniversitesi, Prof. Dr. Serap Güneş - Yıldız Teknik Üniversitesi

Profesyonel: Hülya Erdener Akınç – Enerjisa Dağıtım Şirketleri, Meryem Akpınar- Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.

İş Dünyası: Derya Kaya – Schmıd Pekintaş, Kübra Kalyoncu Şeherli – Kalyon PV

İlham Veren Kadın: Nurten Akkuş- öğretmen, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda madalya kazanan kadın sporcular

Girişimcilik: Aysel Bakır, Yasemin Korkut

Enerjide Örnek Şirket: Osmangazi Elektrik Dağıtım, Shell Türkiye

Jüri Özel: Diyarbakır Anneleri, Turkovac Bilim Ekibi Kadın Üyeleri

Ödül töreni aile fotoğraf çekimi ile sona erdi.