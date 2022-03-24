İzmir merkezli devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 136 kişi yakalandı

İzmir merkezli devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 136 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıldıklarını öne süren devre mülk sahiplerinin şikayetleri üzerine çalışma başlattı.

Bayraklı ilçesinde ofis tutan şüphelilerin, iletişime geçtikleri devre mülk sahiplerini, "Devre mülkünüzü yüksek fiyatla satabiliriz ancak tadilat için masraf yapmak gerekiyor." diyerek kandırdıkları, sözleşme imzalatıp internet bankacılığı aracılığıyla kredi çektirdikleri ve bu paraları şirket hesaplarına aktardıkları tespit edildi.

Zanlıların aynı yöntemle ilk belirlemelere göre 20 kişiyi mağdur ettikleri ve 1,5 milyon liraya yakın haksız kazanç sağladıkları öne sürüldü.

Ekiplerce Bayraklı'daki ofisin de aralarında bulunduğu İzmir ve İstanbul'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 136 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerden 93'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 43'ünün işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.