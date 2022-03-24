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    • 24.03.2022 23:26
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    Firari FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan'ın algı operasyonu elinde patladı! Polislere ve emniyete alçak iftira

    Firari FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan, İstanbul'da FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen bir operasyon üzerinden polislere ve emniyete iftira attı. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Arslan, Osmaniye’de 23 Şubat 2022 tarihinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyona ilişkin görüntüyü 'FETÖ operasyonu' şeklinde servis ederek “40 günlük bebeği olan bir annenin evine giden polisler” algısını yaptı.

    Firari FETÖ’cü Adem Yavuz Arslan’dan alçak iftira

    Firari FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan, İstanbul'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen bir operasyonla ilgili polisleri ve emniyeti hedef aldı.



    FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımda "40 günlük bebeği olan bir annenin evine giden polisler" yazarak Osmaniye'de 23 Şubat 2022 tarihinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen Özel Harekat destekli operasyonun fotoğrafını paylaştı.



    Algı operasyonu yürüten Adem Yavuz Arslan'ın paylaştığı o fotoğraf, uyuşturucu madde satıcılarına operasyonun düzenlendiği gün SABAH Gazetesi'nin internet sayfasında yayınlanan haberde kullanılmıştı.
        Firari FETÖ’cü Adem Yavuz Arslan’dan alçak iftira
        Haberler Güncel Firari FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan'ın algı operasyonu elinde patladı! Polislere ve emniyete alçak iftira
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