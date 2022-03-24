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    • 24.03.2022 14:08
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    • 24.03.2022 14:08
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    Avcılar'da uyuşturucu operasyonu

    Avcılar'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı. Şüpheli gözaltına alınırken evde 2 uyuşturucu hap, 6 şeffaf klipsli paket, ve bir miktar folyo içerisinde eroin, 2 şırınga içinde kullanıma hazır sıvı eroin, 3 boş şırınga, 12.5 gram uyuşturucu madde ve 945 TL para bulundu.

    Avcılar’da uyuşturucu operasyonu

    Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri 21 Mart günü Cihangir Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığını belirledi.

    Savcıdan alınan izin ile eve giren ekipler 22 ayrı suçtan kaydı bulunan F.B.'nin evinde uyuşturucu maddeleri sıvı hale getirilip şırınga içerisine doldurulduğu ve satışını yapıldığı belirlendi.

    Şüpheli gözaltına alınırken evde 2 uyuşturucu hap, 6 şeffaf klipsli paket, ve bir miktar folyo içerisinde eroin, 2 şırınga içinde kullanıma hazır sıvı eroin, 3 boş şırınga, 12.5 gram uyuşturucu madde ve 945 TL para bulundu.

    'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' suçundan Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen F.B. hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanacağı tutuksuz yargılanacağı belirtildi.

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