



TEK YUMRUK TEK YÜREK:

Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, teşviki ve desteğiyle savunma sanayiinde önemli aşamalar kaydedildi. Artık kendi hafif silahlarımızı, obüslerimizi, ATAK helikopterlerimizi, İHA, SİHA ve TİHA'larımızı, gemilerimizi yapar hale geldik. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir nizam, bir intizam içinde tek yumruk, tek yürek olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bir taraftan terörle mücadele diğer taraftan dost ve kardeşlerimizle olan münasebetlerimiz, sadece Libya ve Azerbaycan olarak düşünmeyin, Somali, Katar, Sudan, Kosova, Bosna ve diğer coğrafyalar var. Gerçekten bütün coğrafyalarda, Afrika'da, Asya'da, Avrupa'da çok ciddi bir alanımız var. Bu sorumluluklarımızı samimi olarak yerine getirmeye çalışıyoruz.