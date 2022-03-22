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    Başkan Erdoğan NATO Zirvesi'ne katılacak: Gündem Rusya-Ukrayna savaşı

    Son dakika haberleri.. Rusya ve Ukrayna savaşı sonrası yoğun bir diplomasi trafiği sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan Brüksel'de düzenlenecek NATO Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere 23-24 Mart'ta Belçika'ya ziyarette bulunacak. Erdoğan'ın, zirve marjında, katılımcı bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanıyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan NATO Zirvesi’ne katılacak

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'de düzenlenecek NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 23-24 Mart'ta Belçika'ya ziyarette bulunacak.

    GÜNDEM RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI
    İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya-Ukrayna savaşının ele alınacağı zirvede, NATO'nun caydırıcılık ve savunma yapılanmasının güçlendirilmesine yönelik tedbirler gözden geçirilecek.

    Zirve toplantısında ayrıca, haziran ayında düzenlenmesi planlanan Madrid Zirvesi'ne giden süreçte ittifakın geleceğini şekillendirmek üzere atılacak adımlar ve alınacak kararlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

    BAŞKAN ERDOĞAN BIDEN İLE GÖRÜŞECEK
    Erdoğan'ın, zirve marjında, katılımcı bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanıyor.

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile görüşme gerçekleştireceğini duyurdu.

        BAŞKAN ERDOĞAN'IN DİPLOMASİ TRAFİĞİ
        Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan başta iki ülke liderleri olmak üzere birçok ülke lideriyle görüşme yaparak diplomasi kanalıyla ateşkesin önemine dikkat çekti. Erdoğan son olarak Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi Ankara'da ağırladı.

        İşte Başkan Erdoğan'ın görüştüğü liderler:

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