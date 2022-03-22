Başkan Erdoğan NATO Zirvesi'ne katılacak: Gündem Rusya-Ukrayna savaşı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'de düzenlenecek NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 23-24 Mart'ta Belçika'ya ziyarette bulunacak.

GÜNDEM RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya-Ukrayna savaşının ele alınacağı zirvede, NATO'nun caydırıcılık ve savunma yapılanmasının güçlendirilmesine yönelik tedbirler gözden geçirilecek.