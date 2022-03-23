CHP’li Meclis Üyesi Haluk Derman Burgazada'da plaja çökmek istedi

CHP'de kaçakçılar listesine her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. İstanbul Burgazada'da 6 numara olarak da bilinen İndos Halk Plajı'nda moloz ve inşaat atıklarını gören adalılar durumu yetkililere bildirdi.



Sahil şeridine paralel uzanan alanda inşaat çalışmalarının da olduğunu gören Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ekipler, sahil şeridinde kaçak yapılaşma olduğunu tespit etti.