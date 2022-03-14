CHP Karaburun’u kaçak villa cennetine dönüştürdü! Engin Altay'dan sonra CHP’li Meclis üyesi Murat Gül’ün skandalı patlak verdi

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan kaçak villa olayından sonra Gül'ün tedirgin olduğu, villasını satmak için bazı girişimlerde bulunduğu iddiaları da kulaktan kulağa konuşulmaya başlandı. Gül'ün villası için 10 milyon lira bedel biçtiği de sızan bilgiler arasında yer aldı. Yaşananlar eski adıyla Mordoğan köyü yeni adıyla da Mordoğan Mahallesi olarak bilinen bölgenin kaçak ve usulsüz yapılaşmanın adeta merkezi haline geldiğini gözler önüne serdi.

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