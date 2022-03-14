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    • 14.03.2022 09:55
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    • 14.03.2022 10:02
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    CHP Karaburun’u kaçak villa cennetine dönüştürdü! Engin Altay'dan sonra CHP’li Meclis üyesi Murat Gül’ün skandalı patlak verdi

    CHP'li kaçakçılar birbiri ardına ifşa oluyor. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay’a ait olduğu iddia edilen, Karaburun’daki zeytinliğe yapılan havuzlu kaçak villa skandalının ardından, aynı yerde yeni bir villa skandalı daha patlak verdi. Karaburun Belediyesi’nin CHP’li Meclis üyesi Murat Gül’ün, 2019 yerel seçimlerinde meclis üyesi seçilmesinin ardından tapuda ham toprak olarak işli 796 metrekare tarım arazisine, tarımsal amaçlı yapı yapacağını beyan edip, kaçak villa yaptırdığı ortaya çıktı.

    CHP Karaburun’u kaçak villa cennetine dönüştürdü!

    CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'ın Karaburun İlçesi Mordoğan Mahallesi'nde tapuda zeytinlik olarak işli alana havuzlu villa yaptırdığı yönündeki iddialar Türkiye gündemine oturdu. Büyük ses getiren haberin ardından yine aynı bölgede ikinci bir skandal daha patlak verdi.

    KAÇAKÇILAR ZİNCİRİNİN YENİ HALKASI
    Karaburun Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Murat Gül'ün 2019 yerel seçimlerinden sonra meclis üyesi seçilmesinin ardından tarım arazisine yasa ve yönetmeliklere aykırı şekilde villa yaptığı ortaya çıktı.

    Aynı zamanda Karaburun Belediyesi Encümen üyesi de olan Gül'ün Mordoğan Mahallesinde tapuda ham toprak olarak işli 279 ada 1 parseldeki 796,95 metrekare büyüklüğündeki tarım arazisine tarımsal amaçlı tesis yapacağım diyerek süper lüks villa kondurduğunu gözler önüne serildi. Sabah'ın haberine göre Mordoğan köyüne giden yol üzerindeki dışı doğal taşlarla kaplı süper lüks villanın etrafının da tel örgülerle çevrili olduğu görüldü.

        HAVUZU KAPATTI İDDİASI
        Hatta diğer bir iddiaya göre Gül'ün bahçeye havuzda yaptırdığı fakat şikayetlerden çekindiği için kısa süre önce havuzun üstünü tahta bir perde ile kapatıp üzerine de çim serdiği öne sürüldü.

        Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan kaçak villa olayından sonra Gül'ün tedirgin olduğu, villasını satmak için bazı girişimlerde bulunduğu iddiaları da kulaktan kulağa konuşulmaya başlandı. Gül'ün villası için 10 milyon lira bedel biçtiği de sızan bilgiler arasında yer aldı. Yaşananlar eski adıyla Mordoğan köyü yeni adıyla da Mordoğan Mahallesi olarak bilinen bölgenin kaçak ve usulsüz yapılaşmanın adeta merkezi haline geldiğini gözler önüne serdi.

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        Haberler Güncel CHP Karaburun’u kaçak villa cennetine dönüştürdü! Engin Altay'dan sonra CHP’li Meclis üyesi Murat Gül’ün skandalı patlak verdi
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