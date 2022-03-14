CHP Karaburun’u kaçak villa cennetine dönüştürdü! Engin Altay'dan sonra CHP’li Meclis üyesi Murat Gül’ün skandalı patlak verdi

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'ın Karaburun İlçesi Mordoğan Mahallesi'nde tapuda zeytinlik olarak işli alana havuzlu villa yaptırdığı yönündeki iddialar Türkiye gündemine oturdu. Büyük ses getiren haberin ardından yine aynı bölgede ikinci bir skandal daha patlak verdi.
KAÇAKÇILAR ZİNCİRİNİN YENİ HALKASI
Karaburun Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Murat Gül'ün 2019 yerel seçimlerinden sonra meclis üyesi seçilmesinin ardından tarım arazisine yasa ve yönetmeliklere aykırı şekilde villa yaptığı ortaya çıktı.
Aynı zamanda Karaburun Belediyesi Encümen üyesi de olan Gül'ün Mordoğan Mahallesinde tapuda ham toprak olarak işli 279 ada 1 parseldeki 796,95 metrekare büyüklüğündeki tarım arazisine tarımsal amaçlı tesis yapacağım diyerek süper lüks villa kondurduğunu gözler önüne serildi. Sabah'ın haberine göre Mordoğan köyüne giden yol üzerindeki dışı doğal taşlarla kaplı süper lüks villanın etrafının da tel örgülerle çevrili olduğu görüldü.