CHP'li Engin Altay 'Zeytin işleme tesisi inşa edeceğiz' diye izin alarak kaçak villa dikmiş
CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay için yapılan kaçak villaya 'Zeytin işleme tesisi' yalanıyla inşaat izni alındığı ortaya çıktı! Tapuda "zeytinlik" olarak görünen 10 bin 164 metrekarelik araziye inşa edilen kaçak villa için Tarım İl Müdürlüğü'nden 'Zeytin işleme tesisi inşa edeceğiz' denilerek izin alındığı belirlendi. Şimdi tüm gözler Tarım İl Müdürlüğü'ne çevrildi. Yapılan incelemenin ardından yasa ve yönetmeliklere aykırı imalat tespit edilirse ileriki süreçte kaçak imalatların yıkımı söz konusu olabilecek.
09.03.2022 08:42 - Son Güncelleme: 09.03.2022 09:00
CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'ın, Urla'da havuzlu süper lüks kaçak villa yaptırdığına ilişkin haberler İzmir'in gündemine bomba gibi düştü.
Tapuda "zeytinlik" olarak görünen 10 bin 164 metrekarelik araziye inşa edilen kaçak villa için Tarım İl Müdürlüğü'nden 'Zeytin işleme tesisi inşa edeceğiz' denilerek izin alındığı ortaya çıktı.
Çıkan haberleri ihbar kabul eden İzmir Tarım İl Müdürlüğü, Karaburun ilçesi Mordoğan Mahallesi'nde yer alan ve tapu kayıtlarında zeytinlik olarak işli olan 289 ada 34 parseldeki yapılaşma ile ilgili inceleme başlattı.