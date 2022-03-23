SON DAKİKA! İstanbul'da toplu taşıma ve servis ücretlerine fahiş zam teklifi UKOME tarafından reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Mart ayı toplantısı gerçekleşti. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çaplar Başkanlığı'nda 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapılan UKOME toplantısında tüm toplu taşıma araçlarına İBB yönetimi tarafından yüzde 50, servis ücretlerine ise yüzde 40 zam yapılması teklifinde bulundu. İETT Genel Müdürü Alper Bilgili "Yolcu maliyetimiz 12 lirayı aşmış durumda yolcu başına gelirlerimiz ise indirimli ve ücretsiz yolcular nedeniyle 3.50 lira aradaki farkı belediyemizin bütçesinden karşılıyoruz. Ancak elimizde olmayan maliyet artışları nedeniyle bunu vatandaşa yansıtmak zorunlu hale gelmiştir" dedi.



Gündem maddesine ilişkin komisyon temsilcileri ve esnaf temsilcilerinin yaptığı konuşmalar sonrasında yapılan oylamalarda İBB yönetiminin toplu taşımada istediği yüzde 50 ve servis ücretlerine yüzde 40 zam talebi oy çokluğuyla reddedildi.

ÖĞRENCİ AKBİLİNE ZAM VAR MI?

Toplantıda İBB'nin indirimli öğrenci kartı tarifesi için "25 yaş altı olanlar standart tarife 78 TL, 25 -30 yaş sınırı 267 TL, 30 yaş üstü 390 TL" teklifi de gündeme geldi. Bu teklif de reddedildi.

Teklife ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, indirimli öğrenci kartı kullanımın suistimal edildiğini söyledi. Cihan, "Öğrenci akbilini zaten 78 lira uyguluyoruz. Ancak bu, bir açıköğretim kaydı kolayca alınarak yapılabiliyor. Şu an İstanbul'da biraz suistimal ediliyor. Bunu değerlendiriyoruz ve açıköğretim kaydıyla bu hakkı elde ediyorlar. Gelir kaybına neden oluyorlar. Bu işletmeler açısından sorun oluyor. Alt komisyon demek bu sürecin 1 ay daha devam edecek olması demek" ifadelerini kullandı.

GÜNCEL TOPLU TAŞIMA TARİFESİ

1 Ocak 2022'de yürürlüğe giren tarife ile tam bilet 5.48 lira, öğrenci bileti 2.66 lira oldu. Öğretmen ve 60 yaş ücreti 3.91 lira, tam aylık kart 430 lira, aylık öğrenci kartı 78 lira, öğretmen ve 60 yaş aylık kartı ise 266 lira olarak belirlendi.

Metrobüste (tam uzun mesafe) 8.13 lira, öğrenci 2.66 lira, öğretmen ve 60 yaş 4.46 lira oldu. Minibüslerde kısa mesafe 3.75 lira, uzun mesafe 5,50 lira, öğrenci ücreti 2,50 lira. 312 lira olan 0-1 kilometre arası servis ücreti ise 396 lira olarak belirlenmiş durumda. Taksilerde de açılış ücreti 7 lira, kısa mesafe 20 lira.