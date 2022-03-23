Başkan Erdoğan Hollanda Başbakanı Rutte'yi misafir ederek önemli açıklamalarda bulundu

Başkan Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüklerini belirterek, "Krizin başından beri sağduyu ve diyalog çağrısı yaptık. Tek çıkış yolu diplomasi. Zelenski ve Putin ile temaslarımı sürdürüyorum" dedi. Rutte de, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasında kilit rol oynadığını belirterek, "Sayın Erdoğan'ın bu rolü üstlenmesinden büyük bir memnuniyet duyuyor ve bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" ifadesini kullandı.



TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN