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    Başkan Erdoğan Hollanda Başbakanı Rutte'yi misafir ederek önemli açıklamalarda bulundu

    Türkiye güçlü diploması trafiğine devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte’yi misafir etti. Görüşmenin ardından Başkan Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

    Tek yol diploması

    Başkan Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüklerini belirterek, "Krizin başından beri sağduyu ve diyalog çağrısı yaptık. Tek çıkış yolu diplomasi. Zelenski ve Putin ile temaslarımı sürdürüyorum" dedi. Rutte de, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasında kilit rol oynadığını belirterek, "Sayın Erdoğan'ın bu rolü üstlenmesinden büyük bir memnuniyet duyuyor ve bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" ifadesini kullandı.

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