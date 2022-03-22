SON DAKİKA: Hakkari'de bir polis memurunun aracından 52 kilo 500 gram patlayıcı çıktı! Patlayıcılar böyle ele geçirildi... İşte o anlar

52 KİLO 500 GRAM PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

Sabah'ın haberine göre; İstanbul plakalı araçta yapılan aramalarda, stepne havuzunun alt kısmına yapılmış zula içerisine gizlenmiş vaziyette 133 parça halinde 52 kilo 500 gram patlayıcı madde ele geçirildi.Konu ile ilgili A.K. isimli araç sürücüsü gözaltına alındı. Şüpheli ve suç unsurları, gerekli tahkikat yapılmak üzere Yüksekova TEM Büro Amirliği görevlilerine teslim edildi.

ARAÇ ÜZERİNE KAYITLI

Şüpheli A.K.'nın bir süre önce şehirler arası otobüsle Adiyaman'dan Van'a oradan da Yüksekova'ya geldiği, burada patlayıcıların yakalandığı aracı S.A. isimli şahıstan üzerine kaydettirdiği anlaşıldı. Şüphelinin aracı üzerine aldıktan sonra yeniden Van'a geçtiği kısa süre sonra Yüksekova'ya dönerek yola koyulduğu belirlendi. A.K.'nın Daha önce Hakkari'de görev yaptığı bildirildi.