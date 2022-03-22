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    • 22.03.2022 15:58
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    • 22.03.2022 16:39
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    SON DAKİKA: Hakkari'de bir polis memurunun aracından 52 kilo 500 gram patlayıcı çıktı! Patlayıcılar böyle ele geçirildi... İşte o anlar

    Son dakika haberleri... Hakkari’nin Yüksekova’da 52 kilo 500 gram patlayıcı ile yakalanan polis memurunun aracında yapılan aramaya dair görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde polisin Dedektör köpeklerle aracın her tarafını aradıkları  ve aracın stepne kısmında gizlenmiş kilolarca uyuşturucunun bulunduğu anlar görülüyor. Polis memuru A.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

    Polisin aracındaki patlayıcılar böyle yakalandı

    Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğünce Asena analiz programı üzerinden yapılan çalışmalar neticesinde, sürücülüğünü İstanbul ilinde aktif olarak görev yapmakta olan polis memurunun yaptığı araç, Yüksekova ilçesi çıkışında durdurulmuştu.

    Yapılan aramalarda ise stepne havuzunun alt kısmına yapılmış zula içerisine gizlenmiş vaziyette 133 parça halinde 52 kilo 500 gram patlayıcı madde ele geçirilmişti.

    Konu ile ilgili gözaltına alınan şüpheli ve suç unsurları, gerekli tahkikat yapılmak üzere Yüksekova TEM Büro Amirliği görevlilerine teslim edilmişti.

    Olayın görüntüleri de ortaya çıktı.

        Görüntülerde polisin Dedektör köpeklerle aracın her tarafını aradıkları ve aracın stepne kısmında gizlenmiş kilolarca uyuşturucunun bulunduğu anlar görülüyor.

        POLİS MEMURU TUTUKLANDI
        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kullandığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı ele geçirilen İstanbul'da görevli polis memuru A.K., emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        "133 AYRI KAPSÜL İÇİNDE 52 BUÇUK KİLO PLASTİK PATLAYICI"
        CNNTÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ, operasyonla ilgili şu bilgileri aktardı "Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hayati bir operasyon gerçekleştirdi diyebiliriz. 133 ayrı kapsül içinde 52 buçuk kilo plastik patlayıcı. Ekipler uzun süredir uyuşturucu operasyonlarında 'yapay zeka programı' kullanıyorlardı. Bu programla bu aracın şüpheli olduğu bilgisi geldi ekiplere. Bunun üzerine araç tespit edildi. Çünkü araç ilk defa orada görülüyordu, bir anda şehre gelmişti. Ve polisler aracı durdurdu. Aslında ilk durdurma amaçları uyuşturucu yakalamasıydı. Genelde uyuşturucu satıcıları bu tür faaliyetlerde bulunuyor. Araç üzerinde bir arama yapıldı, ama polisi şaşırtan bir nokta oldu. Narkotik arama köpeği araca tepki vermedi, bomba arama köpeği tepki verdi. Bunun üzerine daha titiz bir arama yapıldı ve aracın gizli bölmelerinde 133 parça 52 buçuk kilo plastik patlayıcı ele geçirildi."

            AMAÇ PKK TERÖR ÖRGÜTÜNE BOMBALARI TESLİM ETMEKTİ
            Bomba yüklü aracı kullanan şoförün polis memuru olduğu belirten Uludağ sözlerine şöyle sürdürdü: "Polis memuru PKK'lı ve FETÖ üyesi olabilir mi diye polisler araştırma yaptı ama hayır öyle değil. Eski, emekliliği gelmiş bir polis memuru. Daha önce Hakkari'de 2020 yılına kadar şark görevi yapmış daha sonra Zonguldak'a tayini çıkmış. O arada adi bir suçtan dolayı açığa alınmış. Sonra mahkeme kararıyla tekrar dönmüş. Ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne sonra da Kilis'e tayin edilmiş. Fakat Kilis'te görev yerine gitmemiş ve bu olaya karışmış. Yapılan soruşturmada ilginç ayrıntılar da mevcut. Bu polis memuru 2 gün Van'da kalıyor. Ve bomba yüklü araçla Kuzey Irak'tan, Şemdinli'den Türkiye'ye giriyor. Olaydan bir gün önce araç polis memuruna tescil edilerek satın almış gibi gösteriliyor. Amaç bomba yüklü aracı alarak İstanbul'a getirmekti. Ve PKK terör örgütü üyelerine bu bombaları teslim edecekti"

            BOMBALAR RDX ve PETN KARIŞIMI
            Yapılan ilk inceleme göre bombaların RDX ve PETN karışımı olduğunu dile getiren Uludağ; "Avrupa ülkelerinde laboratuvar ortamında üretilmiş çok tesirli bir bomba bunlar. Bu kapsüllerin her biri 5 katlı bir binaya havaya uçurabilecek güçte. Avrupa menşeili bombalar. Polis memuruyla ilgili tahkikat devam ediyor. Polis memuru ilk ifadesinde 'Ben altın külçesi taşıdığı zannediyordum' diyor, ardından ise ifadesini değiştiriyor, 'uyuşturucu' olduğunu söylüyor. Yapılan araştırmada polis memurunun borç batağına girdiği ve görevini kötüye kullanma maksadında olan biri. 400 bin lira karşılığında bu bomba kuryeliğini kabul etmiş" dedi.

            NE OLMUŞTU?
            Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğünce Asena analiz programı üzerinden yapılan çalışmalar neticesinde, sürücülüğünü İstanbul ilinde aktif olarak görev yapmakta olan polis memurunun yaptığı araç, 20 Mart günü saat 19.30 sularında Yüksekova ilçesi çıkışı Van istikametinde durduruldu.

                52 KİLO 500 GRAM PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ
                Sabah'ın haberine göre; İstanbul plakalı araçta yapılan aramalarda, stepne havuzunun alt kısmına yapılmış zula içerisine gizlenmiş vaziyette 133 parça halinde 52 kilo 500 gram patlayıcı madde ele geçirildi.Konu ile ilgili A.K. isimli araç sürücüsü gözaltına alındı. Şüpheli ve suç unsurları, gerekli tahkikat yapılmak üzere Yüksekova TEM Büro Amirliği görevlilerine teslim edildi.

                ARAÇ ÜZERİNE KAYITLI
                Şüpheli A.K.'nın bir süre önce şehirler arası otobüsle Adiyaman'dan Van'a oradan da Yüksekova'ya geldiği, burada patlayıcıların yakalandığı aracı S.A. isimli şahıstan üzerine kaydettirdiği anlaşıldı. Şüphelinin aracı üzerine aldıktan sonra yeniden Van'a geçtiği kısa süre sonra Yüksekova'ya dönerek yola koyulduğu belirlendi. A.K.'nın Daha önce Hakkari'de görev yaptığı bildirildi.

                İLK SÖZLERİ…
                Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da olay ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Şüpheli polis memuru ilk sorgusunda Yüksekova'da daha önceden tanıştığı bir galericiden araç satın almak üzere Yüksekova'ya geldiğini, araçtaki patlayıcılardan bilgisi olmadığını söylediği öğrenildi.

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                Haberler Güncel SON DAKİKA: Hakkari'de bir polis memurunun aracından 52 kilo 500 gram patlayıcı çıktı! Patlayıcılar böyle ele geçirildi... İşte o anlar
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