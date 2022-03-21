İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Hakkari'de 52 kilo 500 gram patlayıcıyla yakalanan polis hakkında flaş açıklama: Hedef istanbul'du

KUYTULCULARA MÜDAHALE

Soylu Adana'da Alpaslan Kuytul ve Furkan Vakfı üyelerinin provokasyonu sonrası gerçekleşen polis müdahalesine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Soylu şunları söyledi:

"Temel vazifemiz kamu düzenini sağlamak. Hukukun işlevselliğini devam ettirebilmek. Vatandaşımızın tehditle karşılaşmamasına özen göstermek ve bunu da kanunlar çerçevesinde yapmak. 4-5 aydır bu grup 50'nin üzerinde yasa dışı eylem gerçekleştirmeye çalıştı. Eylül-Ekim aylarında bunların içerisinde bulunan ve bunlardan olduğu iddia edilen bir kişi bunların maddi kaynağının başka bir yere aktarıldığı gerekçesiyle 7 Kuytulcu bu adamı kaçırıp işkence yapıyorlar. Netice itibariyle, bu 7 kişi yargıda ifadesini verince tutuklanmış oldu. Yine başta bir vilayette başka bir doktoru tehdit ediyorlar. Tehdidi gerçekleştirmek üzereyken o kişi de tutuklanıyor. Yıllardan beri bunlar hem dini bir grup olmanın ötesinde siyasi kimliklerini öne çıkararak, daha farklı kimlikler öne çıkararak motivasyonlar üzerinden gidiyorlar.





Buna ve bir takım irtibatlara devam edebilme veya organize suçla alakalı istediğini yapabilme hakkı vermiyor. Siz bir sokak yürüyüşü yapacaksanız bunun kanunu var. Kanun gereğini yerine getirmezseniz polis de oradaki diğer insanlar için tedbir almak yetkisi var. Sadece Adana'da değil. Mersin'de ve başka illerde de var. Bunlar sokağa çıkarlar kameraları ellerinde. Çocuklar ve kadınları önlere koyarlar. Polise tükürürler, vurmaya kalkarlar. Dünkü sosyal medyanın %45'i bot hesaplar. %55'inin büyük bölümü muhalif gruplar ve bunların da yarısı dışarıdan FETÖ'cüler.



"ALPARSLAN KUYTUL, KÖKÜ DIŞARIDA BİR ADAMDIR"

Onların etkilerini orada azaltabilmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. En son kullanılacak Hadise joptur. Arkadaşlarımız bugüne kadar sıkıntılı görüntüyü vermeden bunu sağladılar. Ancak bunların karşı karşıya bıraktığı tahrik yüksektir. Alparslan Kuytul, kökü dışarıda bir adamdır. Bu adam raydan çıkmış ve şöyle bir korkusu var; Bir suç işletmiş bir tane daha işletmiş. Bunun üzerinden yakalanacağını biliyor. Yarın öbür gün başımıza din istismar eder, başka bir alanı istismar eder. Devlet ve biz buna müdahale etmeyiz. Karşımızda hakikaten bir şaklaban var. Başka yerlerden talimat alan bir adam. Kendine hoca dedirtiyor. Siyasete giriyor, darbeyi meşru kılmak için altyapısını oluşturuyor, dönüyor "Cumhurbaşkanı'nın kaleminin kırılacağını" söylüyor. Yarın buradan başka bir süreç ortaya çıkar. Devlet buna müdahale etmez."