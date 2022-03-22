CTE Resmi Gazete kararı ile açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor 2022? Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika?

Açık cezaevi izinleri hakkında aramalar hız kazandı. Mart ayının son günlerinde açık cezaevi izinleri hakkında yapılan son dakika açıklamalar anbean takip ediliyor. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Ocak 2022 tarihinde yapılan son açıklamaya göre açık cezaevi izinleri 2 ay daha uzatılmıştı. Peki, açık cezaevi izinleri son dakika uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? İşte merak edilen tüm detaylar...
Pandemi nedeniyle 15 Nisan 2020 yılından beri denetimli serbestlik tedbiriyle evlerinde olan açık cezaevi mahklumları, açık cezaevi izinleri uzatıldı mı ne zaman bitecek sorularını araştırmaya başladı. Ocak ayının sonunda ceza infaz kurumlarındaki Kovid- 19 izinlerinin uzatılmasına karar verilmişti. Son düzenlemelerden sonra 31 Mart 2022 tarihinde sona ermesi beklenen ilgili açık cezaevi izinleri uzatıldı mı sorusunun cevabı merak ediliyor.
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Ocak 2022 tarihinde yapılan son açıklamaya göre açık cezaevi izinleri 2 ay daha uzatılmıştı.