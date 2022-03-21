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    • 21.03.2022 12:58
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    SON DAKİKA: Polis memuru Hakkari'de 52.5 kilo patlayıcıyla yakalandı

    Son dakika haberleri... Sürücülüğünü İstanbul ilinde aktif olarak görev yapmakta olan polis memurunun yaptığı araç Hakkari Yüksekova ilçesi çıkışında durduruldu. Araçta yapılan aramalarda stepne havuzunun alt kısmına yapılmış zula içerisine gizlenmiş vaziyette 133 parça halinde 52 kilo 500 gram patlayıcı madde ele geçirildi.

    Polis memuru Hakkari’de 52.5 kilo patlayıcıyla yakalandı

    İstanbul'da aktif olarak görev yapan bir polis memurunun kullandığı araç Hakkari Yüksekova ilçesi çıkışında durduruldu. Araçta yapılan aramalarda stepne havuzunun alt kısmına yapılmış zula içerisine gizlenmiş vaziyette 133 parça halinde 52 kilo 500 gram patlayıcı madde ele geçirildi.

    Sabah'ın haberine göre; Sürücülüğünü İstanbul ilinde aktif olarak görev yapmakta olan polis memurunun yaptığı araç Hakkari Yüksekova ilçesi çıkışında durduruldu. Araçta yapılan aramalarda stepne havuzunun alt kısmına yapılmış zula içerisine gizlenmiş vaziyette 133 parça halinde 52 kilo 500 gram patlayıcı madde ele geçirildi.

    Konu ile ilgili gözaltına alınan A.K. İsiimli şüpheli gerekli tahkikat yapılmak üzere Yüksekova Tem Büro Amirliği görevlilerine teslim edildi. Şüphelinin İstanbul'da görev yaptığı öğrenildi.

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