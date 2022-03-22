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    • 22.03.2022 09:23
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    • 22.03.2022 09:23
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    Muğla'daki darp olayında flaş gelişme! İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer görevden alındı

    Muğla'da 14 Mart Tıp Bayramı'nda, doktor Tahir Tarımer'i darbettiği iddiasıyla tedbiren görevinden uzaklaştırılan Uzman Çavuş Ali Aladağlı, görevine iade edilip; doktor hakkında soruşturma açılmıştı. Sağlık Bakanlığınca İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer'in görevden alındığı öğrenildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Darp iddiasında flaş gelişme! Görevden alındı

    Muğla'da iddiaya göre Uzman Çavuş Ali Aladağlı., kendisini muayene etmek isteyen acil serviste görevli Dr. Tahir Tarımer (26) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Aladağlı'nın, Tarımer'i darp ettiği iddia edildi.


    Tarımer'in vücudunda kızarıklık oluştu, gözlüğü kırıldı. Tarımer, Aladağlı hakkında şikayetçi oldu. Apandisit teşhisi konulan Ali Aladağlı ise yapılan ameliyatın ardından servise alındı.

    Tarımer darp raporu alırken, 14 Mart Tıp Bayramı'nda yaşanan olay tepkilere neden oldu.

    Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı olayın ardından yaptığı açıklamada, güvenlik kamerası kayıtları getirtilerek ayrıntılı şekilde incelendiği belirtildi.



    Açıklamada, "14.03.2022 tarihinde saat 23:45 sıralarında Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine apandisit ağrısı şikayeti ile gelen Jandarma personeli Aladağlı ile acil serviste görevli doktor T.A. arasında, uygulanacak tedaviye ve tedavi evrakının verilip verilmeyeceğine ilişkin yaşanan tartışma sırasında şüpheli A.A.'nın müşteki T.T.'ye yönelik "kamu görevlisine hakaret, kasten yaralama ve mala zarar verme" suçlarını işlediği iddiasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma sırasında, olay mahallinin güvenlik kamerası kayıtları getirtilerek ayrıntılı şekilde incelenmiş ve dosyadaki tüm deliller ile birlikte değerlendirildiğinde, şüpheliye isnad olunan suçların vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumu, özellikle güvenlik kamerası kayıtları dikkate alınarak şüpheliye adli kontrol hükümlerinin uygulanması uygun görülmüştür. Söz konusu soruşturma titizlikle yürütülmektedir" denildi.



        DOKTOR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
        Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından hastane yönetimi Dr. Tarımer hakkında idari soruşturma başlattı. Öte yandan Uzman Çavuş Ali Aladağlı, Dr. Tarımer hakkında kendisine iftira attığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine hastane yönetimi Dr. Tarımer hakkında idari soruşturma başlattı.

        İSKENDER GENCER

        GÖREVDEN ALINDI
        Gelen son dakikah haberine göre, İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer'in Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alındığı öğrenildi. Gencer'in yerine Menteşe İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli pratisyen hekim Ali Burak Mülayim atandı.

        GÖREVİNE BAŞLAYACAK
        Muğla Valiliği'nin talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı tarafından uzman çavuş Ali Aladağlı hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Soruşturmada sonucunda Aladağalı'nın tedbiren görevden uzaklaştırılma kararı kaldırıldı.

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        Haberler Güncel Muğla'daki darp olayında flaş gelişme! İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer görevden alındı
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