Son dakika: Gezi Parkı davasında Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi! Duruşma 22 Nisan'a ertelendi

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 1'i tutuklu, 6'sı tutuksuz, 9'u firari 16 sanığın yargılandığı Gezi Parkı davasında, duruşma savcısı celse arasında mütalaasını açıklamıştı. Açıklanan mütalaada, Osman Kavala ve Ayşe Mücella Yapıcı'nın 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükumetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edilirken, 6 sanığın ise 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükumetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme' suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.
Mütalaada ayrıca, haklarında yakalama kararı bulunan ve olayların organizatörleri oldukları öne sürülen sanıklar Ayşe Pınar Alabora, Henry Jack Barkey, Can Dündar, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, Memet Ali Alabora, Yiğit Aksakoğlu ve İnanç Ekmekçi'nin dava dosyalarının ayrılarak, yakalama kararı infazlarının beklenmesi talep edilmişti.
KARAR ÇIKTI
Gezi ana davasının tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Avukatlara mütalaaya karşı süre veren mahkeme, bir sonraki duruşmayı 22 Nisan'a erteledi.
İstinaf Mahkemesi'nin beraat kararlarını bozmasının ardından yeniden görülen 17 sanıklı Gezi ana davası İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Ayşe Mücella Yapıcı, Can Atalay, Tayfun Kahraman'ın arasında bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar katıldı. "Adil yargılama yapıldığına inancı kalmadığını" açıklayarak bir süredir duruşmalara katılmayan Osman Kavala ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Duruşmada tek tutuklu sanık Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Avukatlara mütalaaya karşı süre veren mahkeme, bir sonraki duruşmayı 22 Nisan'a erteledi.
SAVCI MÜTALAASINI TEKRAR ETTİ
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada yargılamaya bugün, İstanbul Adliyesinde devam ediliyor. Tutuklu sanık Osman Kavala, duruşmaya Silivri Cezaevinden görüntülü olarak bağlandı.
Söz hakkı verilen Cumhuriyet savcısı, 4 Mart'ta mahkemeye sunduğu mütalaasını tekrar ettiğini belirtti. Davaya müdahil olan Emniyet Müdürlüğü avukatı da sanıkların cezalandırılmasını istedi.
ARAP BAHARINI TÜRKİYE'YE YAYMAYA ÇALIŞTILAR
Savcının mütalaasında, "Gezi Olayları olarak bilinen ve 2011 yılında 'Ayaklan İstanbul/Diren İstanbul' sloganı üzerinden temelleri atılan kalkışma hareketinin 11.11.2011 tarihinde Memet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora ve Handan Meltem Arıkan tarafından Gezi Parkında çekilmiş video ile eyleme konulduğu tespit edilmiştir" ifadesine yer veriliyor.