FETÖ’cülerden ‘BOT’ hesap provokasyonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla polislerin "Şark" görev sürelerini düşüren ve atamalarda yeni düzenlemeleri içeren yönetmelik geçtiğimiz günlerde yayımlandı.
Bunu fırsat bilen FETÖ'cü hesaplar kendilerini polis ailesi gibi göstererek sosyal medyada açtıkları "polis sendikası" gibi onlarca hesap üzerinden Türk polisini hükümete karşı dolduruşa getirmeye çalıştı.
Polislerin lehine olan bir yönetmelik değişikliğini, polislerin aleyhine imiş gibi göstererek "polisin iktidara karşı ayaklanmasını" isteyen FETÖ'cüler, açtıkları sosyal medya hesaplarında yaptıkları yorum ve beğenilerle maksatlarını açığa vurdu.