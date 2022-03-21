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    • 22.03.2022 05:45
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    İyice zıvanadan çıktılar! Hakkari'de HDP'lilerden AK Parti binasına alçak saldırı

    Cumhuriyet Halk Partisi'nin gizli ortağı HDP Hakkari'de kontrolden çıktı. HDP'li bir grup AK Parti Yüksekova binasına taşlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrasında parti binasının camları tuzla buz oldu. AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, partisinin Yüksekova'daki ilçe binasına yapılan taşlı saldırıya tepki gösterdi.

    HDP’lilerden AK Parti binasına alçak saldırı

    AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, partisinin Yüksekova'daki ilçe binasına yapılan taşlı saldırıya tepki gösterdi.

    HDP'nin ilçede düzenlediği nevruz etkinliğinin ardından dağılan gruptaki bazı kişiler, İpek Yolu Caddesi'ndeki AK Parti binasına taşlı saldırıda bulundu

    Saldırıda partinin tabelası ve binanın camlarıyla park halindeki araçlar hasar gördü.

    AK Parti İl Başkanı Abdulmutalip Özbek, ilçe binasına yapılan saldırıyı şiddetle kınadıklarını söyledi

    Partililere ve araçları tahrip olan vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Özbek, şöyle konuştu:

    "Biz bu günleri çok gördük, çok yaşadık. Artık halkımız her şeyin bilincinde. Vatandaşlarımız o karanlık günlere asla dönmeyecek. Nevruz baharın habercisidir, bolluğun, bereketin sembolüdür. Maalesef birileri daha önce olduğu gibi nevruzu halkımıza zehir etmeye çalışıyorlar. Bütün maksat ve emelleri milletimizin huzurunu kaçırmak olan şer odaklarına asla müsaade etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu oyuna gelmeyen duyarlı Yüksekova halkımıza saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Vatandaşlarımızın nevruzunu kutluyorum."

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    Haberler Güncel İyice zıvanadan çıktılar! Hakkari'de HDP'lilerden AK Parti binasına alçak saldırı
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