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    • Güncel
    • 22.03.2022 07:46
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    • 22.03.2022 07:46
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    Bursa'da 3,8 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli son depremler listesi

    Son dakika haberine göre, Bursa Mustafakemalpaşa'da sabah saatlerinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

    takvim.com.tr
    Bursa’da korkutan deprem!

    AFAD verilerine göre, merkez üssü Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi olan 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


    SAAT 7.22'DE MEYDANA GELDİ
    Saat 07.22'de meydana gelen depremin derinliği 6,99 km olarak ölçüldü. Deprem bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

    AFAD SON DEPREMLER

    KANDİLLİ SON DEPREMLER
    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
    2022.03.22 07:22:09 40.0638 28.6380 14.4 -.- 3.9 -.- KOREKEM-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel
    2022.03.22 04:53:52 36.9967 28.4085 5.0 -.- 1.0 -.- YESILCAM-ULA (MUGLA) İlksel
    2022.03.22 04:22:40 36.3300 28.2335 5.0 -.- 2.0 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
    2022.03.22 02:03:02 40.4430 42.2803 8.6 -.- 2.0 -.- BEREKETLI-SENKAYA (ERZURUM) İlksel
    2022.03.21 22:16:53 39.3060 27.6130 8.3 -.- 1.4 -.- KIZILOREN-SOMA (MANISA) İlksel
    2022.03.21 21:59:47 37.2343 28.4278 6.3 -.- 2.2 -.- ORTAKOY-(MUGLA) İlksel
    2022.03.21 21:55:03 38.1175 38.3968 5.0 -.- 2.5 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
    2022.03.21 21:29:51 37.9290 27.1827 9.1 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2022.03.21 21:13:58 39.4755 32.9527 8.6 -.- 1.6 -.- KOCYAYLA-BALA (ANKARA) İlksel
    2022.03.21 20:59:51 36.5937 28.8452 6.2 -.- 1.7 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
    2022.03.21 20:59:13 36.5738 28.8317 9.5 -.- 2.1 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
    2022.03.21 17:53:37 39.1032 33.1967 5.0 -.- 1.6 -.- AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel
    2022.03.21 17:18:43 39.5872 41.1222 21.4 -.- 2.1 -.- TURNAGOL-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
    2022.03.21 15:55:13 40.7662 41.2693 5.3 -.- 1.7 -.- DOKUMACILAR-YUSUFELI (ARTVIN) İlksel
    2022.03.21 14:48:31 41.2938 43.3320 20.8 -.- 2.1 -.- KENARDERE-CILDIR (ARDAHAN) İlksel
    2022.03.21 14:26:47 37.8608 26.8697 8.6 -.- 2.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2022.03.21 13:47:50 37.7820 36.3083 9.4 -.- 2.0 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
    2022.03.21 12:55:49 39.8293 39.0408 7.5 -.- 2.1 -.- KEDEK-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
    2022.03.21 12:50:22 37.3415 37.0957 5.0 -.- 1.2 -.- SARIERIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
    2022.03.21 12:12:19 37.3728 37.3228 10.6 -.- 1.2 -.- EGRICE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
    2022.03.21 11:54:57 37.9345 26.6818 4.6 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
    2022.03.21 11:38:29 36.6695 29.7467 3.9 -.- 1.5 -.- ISLAMLAR-ELMALI (ANTALYA) İlksel
    2022.03.21 11:24:32 37.9562 26.7418 5.0 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel

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    Haberler Güncel Bursa'da 3,8 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli son depremler listesi
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