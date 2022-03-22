Boğaziçi Üniversitesi'ni hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu'na Rektör Mehmet Nabi İnci'den yanıt: İddiası tam anlamıyla temelsiz

Kılıçdaroğlu, "Atamayla, torpille gelen, liyakatle gelmeyen, üniversitenin koşullarını taşımayan, haksız hukuksuz şekilde belli makamlara gelenlerin de görevlerine son vereceğiz. Eski yerlerinize tıpış tıpış gideceksiniz. Yerleşkeyle ilgili de bazı düzenlemeler yaptılar. Yerleşkeyi de eski hukuki statüsüne kavuşturmak bizim görevlerimizden birisi olacaktır." iddiasında bulundu.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA YANIT

Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt Boğaziçi Üniversitesi rektörü Mehmet Nabi İnci'den geldi.

İnci yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun iddiasının temelsiz olduğunu belirterek, "Yeni eğitim ve araştırma alanlarının kurulmasını teşvik etmek yerine yok edilmesinin vaat edilmesi anlaşılmazdır. Var olanları yok etmek üzerine kurulu bu anlayış yerini eğitim alanında geleceği dönük yeni önerilerin geliştirlmesini önceleyen bir bakış açısının hakim olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.