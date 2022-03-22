Boğaziçi Üniversitesi'ni hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu'na Rektör Mehmet Nabi İnci'den yanıt: İddiası tam anlamıyla temelsiz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada yine tehditler savurdu.
KILIÇDAROĞLU'NDAN BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NE TEHDİT: YENİ FAKÜLTE VE PROGRAMLARI KAPATACAĞIZ
Kılıçdaroğlu'nun son hedefi Boğaziçi Üniversitesi'nden yeni açıklan fakülteler oldu.
Kemal Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesinde provokasyon dolu olaylar sonrası başlayan davada tam bir garabet yaşandığını iddia ederek İktidara gelmeleri halinde, Boğaziçi Üniversitesinde açılan yeni fakülte ve programların tamamını kapatacaklarını söyledi.
Kılıçdaroğlu, "Atamayla, torpille gelen, liyakatle gelmeyen, üniversitenin koşullarını taşımayan, haksız hukuksuz şekilde belli makamlara gelenlerin de görevlerine son vereceğiz. Eski yerlerinize tıpış tıpış gideceksiniz. Yerleşkeyle ilgili de bazı düzenlemeler yaptılar. Yerleşkeyi de eski hukuki statüsüne kavuşturmak bizim görevlerimizden birisi olacaktır." iddiasında bulundu.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA YANIT
Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt Boğaziçi Üniversitesi rektörü Mehmet Nabi İnci'den geldi.
İnci yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun iddiasının temelsiz olduğunu belirterek, "Yeni eğitim ve araştırma alanlarının kurulmasını teşvik etmek yerine yok edilmesinin vaat edilmesi anlaşılmazdır. Var olanları yok etmek üzerine kurulu bu anlayış yerini eğitim alanında geleceği dönük yeni önerilerin geliştirlmesini önceleyen bir bakış açısının hakim olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.
İnci yaptığı açıklamada, "2021 yılında kuruluşu gerçekleşen Hukuk Fakültemiz ve yeni programlarımız için yapılan kapatma iması ise ülkemizin geleceği için oluşturulan eğitim birimlerini yok etme anlayışı taşımaktadır. Yeni eğitim ve araştırma alanlarının kurulmasını teşvik etmek yerine yok edilmesinin vaat edilmesi anlaşılmazdır. Var olanları yok etmek üzerine kurulu bu anlayış yerini eğitim alanında geleceği dönük yeni önerilerin geliştirilmesini önceleyen bir bakış açısının hakim olmasını diliyoruz." dedi.