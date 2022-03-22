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    • 23.03.2022 00:00
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    Boğaziçi Üniversitesi'ni hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu'na Rektör Mehmet Nabi İnci'den yanıt: İddiası tam anlamıyla temelsiz

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında Boğaziçi Üniversitesi'nde yeni açıklan fakülteleri hedef aldı. İktidar vaadi olarak fakülteleri kapatacığını iddia eden Kılıçdaroğlu "torpil ve liyakatsizlik" iddiasında bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Mehmet Nabi İnci'den geldi.

    takvim.com.tr
    Boğaziçi’nden Kılıçdaroğlu’na yanıt!

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada yine tehditler savurdu.

    KILIÇDAROĞLU'NDAN BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NE TEHDİT: YENİ FAKÜLTE VE PROGRAMLARI KAPATACAĞIZ
    Kılıçdaroğlu'nun son hedefi Boğaziçi Üniversitesi'nden yeni açıklan fakülteler oldu.

    Kemal Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesinde provokasyon dolu olaylar sonrası başlayan davada tam bir garabet yaşandığını iddia ederek İktidara gelmeleri halinde, Boğaziçi Üniversitesinde açılan yeni fakülte ve programların tamamını kapatacaklarını söyledi.

    Kılıçdaroğlu, "Atamayla, torpille gelen, liyakatle gelmeyen, üniversitenin koşullarını taşımayan, haksız hukuksuz şekilde belli makamlara gelenlerin de görevlerine son vereceğiz. Eski yerlerinize tıpış tıpış gideceksiniz. Yerleşkeyle ilgili de bazı düzenlemeler yaptılar. Yerleşkeyi de eski hukuki statüsüne kavuşturmak bizim görevlerimizden birisi olacaktır." iddiasında bulundu.

    KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA YANIT
    Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt Boğaziçi Üniversitesi rektörü Mehmet Nabi İnci'den geldi.

    İnci yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun iddiasının temelsiz olduğunu belirterek, "Yeni eğitim ve araştırma alanlarının kurulmasını teşvik etmek yerine yok edilmesinin vaat edilmesi anlaşılmazdır. Var olanları yok etmek üzerine kurulu bu anlayış yerini eğitim alanında geleceği dönük yeni önerilerin geliştirlmesini önceleyen bir bakış açısının hakim olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

    İnci yaptığı açıklamada, "2021 yılında kuruluşu gerçekleşen Hukuk Fakültemiz ve yeni programlarımız için yapılan kapatma iması ise ülkemizin geleceği için oluşturulan eğitim birimlerini yok etme anlayışı taşımaktadır. Yeni eğitim ve araştırma alanlarının kurulmasını teşvik etmek yerine yok edilmesinin vaat edilmesi anlaşılmazdır. Var olanları yok etmek üzerine kurulu bu anlayış yerini eğitim alanında geleceği dönük yeni önerilerin geliştirilmesini önceleyen bir bakış açısının hakim olmasını diliyoruz." dedi.

        İDDİA TAM ANLAMIYLA TEMELSİZDİR
        İnci şunları söyledi:

        "Hukuk Fakültesinin kurulmasının kanunlara aykırı olduğu iddiasıyla açılan davada yürütmeyi durdurma talebi mahkeme tarafından reddedildiği gibi bu karara yapılan itiraz danıştay tarafından kesin olarak reddedilmiştir. Dolayısıyla yeni kurulan fakültelerin hukuka aykırı olduğunu dair iddia tam anlamıyla temelsizdir."

        İşte İnci'nin o açıklaması:

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        Haberler Güncel Boğaziçi Üniversitesi'ni hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu'na Rektör Mehmet Nabi İnci'den yanıt: İddiası tam anlamıyla temelsiz
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