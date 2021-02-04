İşte Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in o açıklamaları:

"AYNI FİLMİ İZLİYORUZ"

En son söyleyeceğimi baştan söylemek istiyorum. Filim aynı film, figüranlar aynı figüran, başroldekiler aynı, senaristler aynı o yüzden aynı filmi izliyoruz. Bir tek şu eksik; siz de söylediniz "Mesele ağaç değil, anlamadın mı diyen" adam eksik. "Mesele rektör değil, hala anlayamadın mı?" diyen biri çıkacak şimdi. Bir tek o eksikti. Onu da tamamladıklarında filim aynı film.

TÜRKİYE İLE DERTLERİ NE?

Siz Gezi'nin öncesini söylediniz, enflasyon yüzde 6 civarındaydı, faizler yüzde 4'lerdeydi. Dolar kuru 1,89'du. Yani Türkiye, çok önemli bir krizi atlatmış ve toparlanma sürecine girmişti. Ondan sonrada doğrudan sermeye direkt geliyordu Türkiye'ye, başka bir yola girecekti Türkiye ki; oradaki asıl kırılma da, yani yıllarca bu ülkenin bütün kaynaklarının faiz olarak ödediğimiz IMF' ye son taksit ödenmiş ve Türkiye yeni bir yola girmişti. Sonra Gezi olayları başladı. Maliyetlerini söylediniz. Orada başarmadıklarını 17-25 ile başarmaya çalıştılar. Orada da biliyoruz ki, Türkiye'nin mega projelerini yağan iş adamları hedef alınmıştı. Orada da başaramadıklarını bu safer 15 Temmuz'da denediler ve karşılarında milleti buldular. Şimdi filmi hızlıca saralım ve 2020'ye gelelim... Bu ülkeyi çökertmek isteyenlerin derdi şuydu. Bu pandemi "diz çökertecek" bu salgına karşı Türkiye hiçbir şey yapamayacak. Ve bu beklenti olmadı. Hem ekonomik, hem sağlık altyapısıyla, hem ulaşımla hem de lojistik anlamıyla Türkiye bu süreci en az hasarla atlatan ülke oldu. Bunu rakamlar ortaya koydu.