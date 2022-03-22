Son dakika: Avcılar'da 5 katlı bina yıktırılırken çöktü! Çevredekilerin ölümden döndüğü anlar kamerada

Pazar günü olması nedeniyle yolun her sakin olması facianın önüne geçti. Çökme sırasında trafiğe düzenleyen işçinin son anda kaçması da kameraya yansıdı

AYNI DURUMDA ÇOK SAYIDA BİNA VAR

Çevre sakini Öztürk Karahan, Avcılar'da çok fazla eski ve çürük bina bulunduğunu, bunların yıkımının sıkı biçimde denetlenmesi gerektiğini söyledi. Karahan, bina yıkımlarının tamamen belediyelerin uzmanları tarafından yaptırılarak sıkı kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.