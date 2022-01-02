İlyas Salman Türk milletini alenen aşağılamıştı... İstenen hapis cezası belli oldu
İlyas Salman Türk milletini alenen aşağılamıştı... İstenen hapis cezası belli oldu! İlyas Salman, Şener Şen'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden ödül almasını eleştirirken vatandaşa da ağıza alınmayacak şekilde hakaret etmişti. Sosyal medyada yapılan bir yayın sırasında Salman, skandal sözler kullanarak Erdoğan'a oy veren halka 'Akılsız' demiş ve Türk milletini aşağılayan ifadeler kullanmıştı. Oyuncu İlyas Salman'ın cezası belli oldu.
İlyas Salman Türk milletini alenen aşağılamıştı... İstenen hapis cezası belli oldu! Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede İlyas Salman'ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video aracılığıyla Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Türkiye Hükümeti'ni ve devletin yargı organlarını açık ve net bir şekilde aşağılamaya yönelik ifadeler kullandığının ihbar edilmesi üzerine olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.
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TÜRK HALKINA HAKARET ETTİĞİ SÖZLERİ İNKAR ETTİ
Şüpheli İlyas Salman'ın alınan ifadesinde videoda söylediği sözlerin suç teşkil etmediğini, kimseyi aşağılama kastının olmadığını, düşünce ve fikir özgürlüğü çerçevesinde ifadeler kullandığını öne sürdüğü belirtildi. Salman'ın ifadesinde muhalif bir kişi olduğunu ve daha iyi bir gelecek için eleştiri yapmak gerektiğini kaydederek üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söylediği hatırlatıldı. İddianamenin değerlendirme kısmında ise video içeriğinde yer alan söylemlerin aşağılama kastıyla söylendiği, düşünce ve eleştiri özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği kanaatine varıldığı belirtildi.
Salman'ın ifadesinde muhalif bir kişi olduğunu ve daha iyi bir gelecek için eleştiri yapmak gerektiğini kaydederek üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söylediği hatırlatıldı. İddianamenin değerlendirme kısmında ise video içeriğinde yer alan söylemlerin aşağılama kastıyla söylendiği, düşünce ve eleştiri özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği kanaatine varıldığı belirtildi.
BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
Şüphelinin üzerine atılı "Türk milletini alenen aşağılama" suçuna ilişkin yürütülecek soruşturmanın Adalet Bakanlığı'nın soruşturma iznine tabi olduğu hatırlatılan iddianamede, Adalet Bakanlığı'nın geçtiğimiz Eylül ayında fezleke düzenleyerek şüpheli yönünden soruşturma açılmasına izin verdiği ifade edildi.
6 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
İddianamede şüpheli İlyas Salman'ın "Türk milletini alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Hazırlanan iddianameyi mahkeme kabul etti. Tutuksuz yargılanacak şüpheli Salman, önümüzdeki Mart ayında Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.