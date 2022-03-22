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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da "Forum Metaverse" etkinliğinde konuştu

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da "Forum Metaverse" etkinliğinde konuştu. Başkan Erdoğan, Ukrayna-Rusya krizinin dijital gücün önemini bir kez daha gösterdiğini anlattı.

    Dijital gücü olan savaşı kazanır

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da "Forum Metaverse" etkinliğinde konuştu:

    Son Ukrayna-Rusya krizi bize şu gerçeği bir kez daha göstermiştir. Dijital dünyada da kendi alt yapınıza, insan gücünüze sahip değilseniz, felaketin eşiğindesiniz demektir.

    İHA'larınızı, SİHA'larınızı, Akıncı'larınızı yapamıyorsanız, köle olma ile karşı karşıyasınız.

    Tıpkı diplomaside, ekonomide, askeri alanda olduğu gibi dijital dünyada da asıl olan kendi gücünüzdür.

    Gençlerinin zihinleri ve gönülleri başka mecralara bağlı toplumların akıbetinin hayır olması mümkün değildir.

    Biz Teknofest gençliği dedik. Şimdi ise Metaverse ile birkaç adım öne çıkan bir gençlik diyoruz.

    Şimdi dijital seferberlik dönemi ilan ediyorum.

    BOYNUMUZUN BORCUDUR
    Başkan     Erdoğan, "Kuruluşundan Günümüze Milletvekilleri ve İl Başkanları Toplantısı"nda açıklamalarda bulundu: İster küresel emtia fiyatlarındaki artışlar, ister içimizdeki bazı kesimlerin açgözlülüğünden kaynaklansın, hayat pahalılığının önüne geçmek, vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek boynumuzun borcudur.

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