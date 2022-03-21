Kuruluşundan günümüze... Başkan Erdoğan'dan AK Parti Milletvekilleri ve İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuruluşundan Günümüze AK Parti Milletvekilleri ve İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

AK Parti milletin partisidir. AK Parti millete hizmetkar olmak için göreve talip olmuş insanlardan oluşmaktadır. Kadro değişimleri bayrak yarışıdır.

AK Parti sizlerin evidir. İnsan kendi evini büyütmek için davet beklemez. Sadece partimizin değil ülkemizin de kıymetli birikimi bugün buradadır.

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