Türkiye onu konuşmuştu! İlker Reis yine Yunanları geri püskürttü: Geldikleri gibi gittiler

YİNE TACİZ...

Yunan Sahil Güvenliği'ni gördüğü an yaşananları tüm Türkiye'yi duyurmak için o anları kayıt altına alan Özdemir'in paylaştığı görüntülerde Yunan Sahil Güvenliği'nin Özdemir'in bulunduğu teknenin çok yakınından geçerek taciz ettiği görüldü.

KORKMAYACAĞIZ

Yunan Sahil Güvenliği'ne tepki gösteren Özdemir,"Zarar vermek için ne kadar yakından geçiyor, görüyorsunuz. Çalışmamızı, sistemimizi bozmaya çalışıyorlar ama hiçbir şey yapamazlar. Ancak bu kadar. Çünkü, yaptıkları bizi hiçbir zaman hiçbir şartta korkutmayacaktır. Böyle gitmek zorundalar. Kameradan korkuyorlar. Yaptıklarının suç olduğunu biliyorlar. İfşa olmak istemiyorlar." dedi.