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    • 21.03.2022 10:08
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    İzmir ve 2 ilde daha deniz bir anda çekilmişti! Uzmanlardan flaş açıklama

    Balıkesir, İzmir ve Muğla'nın kıyı ilçelerinde deniz çekildi. 20-30 metreyi bulan çekilmelerle ilgili uzmanlardan açıklama geldi. Uzmanlar bu olayı kentte bir haftadır etkili olan kuzeyli rüzgârlara bağlıyor.

    Bazı kıyılarda çekilme 20-30 metreyi buldu, antik limanlar gün yüzüne çıktı, tekneler karaya oturdu. Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde deniz çekildi, 2 bin 500 yıllık antik liman yeniden gün yüzüne çıktı.

    Benzer bir görüntü kilometrelerce ötedeki Muğla'nın Datça ilçesinde de oluştu. Burgaz Ören yerinde 2 bin yıllık liman kalıntıları deniz çekilince görünür hale geldi.

    DENİZ ONLARCA METRE ÇEKİLDİ
    İzmir'in Seferihisar ilçesi kıyılarında da benzer bir manzara vardı. Balıkçı kayıkları karaya oturdu. İzmir'de hemen her yıl meydana gelen deniz çekilmesi olayı bu yıl da gerçekleşti. Sığacık Koyunda deniz onlarca metre geriye çekildi. Uzmanlar bu olayı kentte bir haftadır etkili olan kuzeyli rüzgârlara bağlıyor.

        "KORKULACAK BİR ŞEY YOK"
        TRT Haber'e konuşan İklim Bilimi Uzmanı Prof. Dr. Doğan Yaşar, durumu şöyle değerlendirdi:

        "Bütün bunlar her sene olan doğal olaylar. Özellikle şubat ikinci yarı martın ilk yarısı arasında kuzeyli rüzgârlar çok hakimdir. Bu poyraz bütün suları güneye ittirir. Afrika'ya doğru ittirir.

        Su orada yükselirken bizim burada iner. İki günden beri poyraz zaten sert. 70 km falan esiyor şu anda Ege'de. Korkulacak bir şey yok. Bunlar doğal olaylar."
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            Haberler Güncel İzmir ve 2 ilde daha deniz bir anda çekilmişti! Uzmanlardan flaş açıklama
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