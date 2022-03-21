İzmir ve 2 ilde daha deniz bir anda çekilmişti! Uzmanlardan flaş açıklama

DENİZ ONLARCA METRE ÇEKİLDİ

İzmir'in Seferihisar ilçesi kıyılarında da benzer bir manzara vardı. Balıkçı kayıkları karaya oturdu. İzmir'de hemen her yıl meydana gelen deniz çekilmesi olayı bu yıl da gerçekleşti. Sığacık Koyunda deniz onlarca metre geriye çekildi. Uzmanlar bu olayı kentte bir haftadır etkili olan kuzeyli rüzgârlara bağlıyor.