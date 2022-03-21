İzmir ve 2 ilde daha deniz bir anda çekilmişti! Uzmanlardan flaş açıklama

Benzer bir görüntü kilometrelerce ötedeki Muğla'nın Datça ilçesinde de oluştu. Burgaz Ören yerinde 2 bin yıllık liman kalıntıları deniz çekilince görünür hale geldi.
DENİZ ONLARCA METRE ÇEKİLDİ
İzmir'in Seferihisar ilçesi kıyılarında da benzer bir manzara vardı. Balıkçı kayıkları karaya oturdu. İzmir'de hemen her yıl meydana gelen deniz çekilmesi olayı bu yıl da gerçekleşti. Sığacık Koyunda deniz onlarca metre geriye çekildi. Uzmanlar bu olayı kentte bir haftadır etkili olan kuzeyli rüzgârlara bağlıyor.