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    • 21.03.2022 15:18
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    Son dakika: HDP'nin nevruz etkinliğinde PKK lehine slogan atan çok sayıda kişi gözaltına alındı

    Son dakika haberi... Diyarbakır'da Halkların Demokratik Partisi (HDP) öncülüğünde düzenlenen nevruz kutlamalarında terör örgütü PKK lehine slogan atan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

    HDP’nin nevruz etkinliğinde PKK sloganları

    Bağlar ilçesinde Nevruz Parkı'nda HDP öncülüğünde düzenlenen, 6 bin polisin görev yaptığı nevruz etkinliğinde 136 bin metrekarelik alanın çevresinde 5 kilometrelik bariyer kuruldu.

    Gelenler, 3 ayrı girişten ve 2 arama noktasından geçerek alana alınmaya başladı.

    HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün de katıldığı kutlamada polis, terör örgütü PKK ve örgütün elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atan, PKK'yı simgeleyen bez parçalarını taşıyan çok sayıdaki kişiyi gözaltına aldı.
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        Haberler Güncel Son dakika: HDP'nin nevruz etkinliğinde PKK lehine slogan atan çok sayıda kişi gözaltına alındı
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