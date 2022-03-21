Son dakika: HDP'nin nevruz etkinliğinde PKK lehine slogan atan çok sayıda kişi gözaltına alındı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün de katıldığı kutlamada polis, terör örgütü PKK ve örgütün elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atan, PKK'yı simgeleyen bez parçalarını taşıyan çok sayıdaki kişiyi gözaltına aldı.