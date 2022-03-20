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    • 20.03.2022 18:16
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    • 20.03.2022 18:40
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    CHP'nin PKK sevgisi bitmiyor! CHP'li Tuncay Özkan: Selahattin Demirtaş barış insanıdır

    Cumhuriyet Halk Partisi'nin HDP ve PKK sevgisi bitmek bilmiyor. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, bir video paylaşım sitesinde yaptığı açıklamalarda 6-8 Ekim olaylarının eli kanlı faili Selahattin Demirtaş için skandal sözler kullandı. Özkan Demirtaş için 'barış insanıdır' dedi.

    CHP’nin PKK sevgisi bitmiyor!

    CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Youtube üzerinden yayın yapan bir kanala verdiği röportajın bir kısmını sosyal medyadan yayınladı. Özkan, cezaevinde kaldığı dönemden sonra Selahattin Demirtaş'ın cezaevine girmesi sonrasında onu ziyaret etmesi hatırlatıldığında şu cevabı verdi:

    "SELAHATTİN DEMİRTAŞ BARIŞ İNSANIDIR"


    "Çok daha değerli. Ben Selahattin Demirtaş'ı bütün siyasi çizgisi boyunca takip ettim. Bugün içinde bulunduğu durumu bir hukuksuzluk ve haksızlık olarak değerlendiriyorum. Onunla dayanışma içinde olmayı, bu ülkenin topraklarına ve insanlarına yapılabilecek en güzel şeylerden biri olarak görüyorum. O nedenle ziyaret ettim, yine ederim. Selahattin Demirtaş bir siyaset adamıdır, bir barış insanıdır. O nedenle de Selahattin Demirtaş'a karşı bu ülkede yapılan haksızlığı ve hukuksuzluğu kabul etmiyorum, reddediyorum"

        "DEMİRTAŞ'IN YERİ MECLİSTİR"


        "Selahattin Demirtaş cezaevinde değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sıralarda politika üreten bir lider olarak önümüzdeki günlerde yerini alacaktır. Bugün Selahattin Demirtaş ve pek çok insan layık olmadıkları bir yerdeler. Onların layık oldukları yerlere gelmesi için mücadele etmek, bu topraklarda kardeşliğe, barışa, özgürlüğe, dayanışmaya ve büyük Türkiye idealine büyük Türkiye coşkusuna, büyük Türkiye çalışmasına güç vermek demektir. Bu gücün o dayanışmanın bir parçası olmaktan gurur duyarım."

        DEMİRTAŞ HAPİSTEN ÇIKMALI
        "Önümüzdeki günlerden önce yerini alacaktır' dediniz, buradan şunu anlamalı mıyız, seçimlerden önce Selahattin Demirtaş çıkabilir mi?" sorusuna ise Tuncay Özkan şu şekilde cevap verdi:

            "Bence hemen çıkmalıdır. Hemen bırakılmalıdır. Bugün içerde kalmasının tek sebebi var. Sayın Genel Başkanımızın söylediği gibi 'Seni Başkan yaptırmayacağım' sözüdür. Onun dışında hiçbir şey yoktur. Selahattin Demirtaş 'sen Başkan olabilirsin' deseydi, bugün el üstünde tutulurdu."

            CHP KADROLARI HDP'LİLEŞTİ
            AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, Tuncay Özkan'ın Demirtaş hakkında "barış insanıdır" sözlerine sosyal medyadan tepki gösterenlerden oldu. Arvas sosyal medya hesabından şöyle tepki gösterdi: "Onlarca insanın kanı elinde olan terörist Selahattin Demirtaş'a "barış insanı" diyebilmek de anca bir CHP'li isimden beklenirdi. CHP kadrolarının bu derece HDP'lileşmesinin en büyük sebebi ise yıllardır sırf Erdoğan karşıtlığı yapmak uğruna bunlara sessiz kalan partililerdir."
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            Haberler Güncel CHP'nin PKK sevgisi bitmiyor! CHP'li Tuncay Özkan: Selahattin Demirtaş barış insanıdır
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