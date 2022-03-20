CHP'nin PKK sevgisi bitmiyor! CHP'li Tuncay Özkan: Selahattin Demirtaş barış insanıdır



"Çok daha değerli. Ben Selahattin Demirtaş'ı bütün siyasi çizgisi boyunca takip ettim. Bugün içinde bulunduğu durumu bir hukuksuzluk ve haksızlık olarak değerlendiriyorum. Onunla dayanışma içinde olmayı, bu ülkenin topraklarına ve insanlarına yapılabilecek en güzel şeylerden biri olarak görüyorum. O nedenle ziyaret ettim, yine ederim. Selahattin Demirtaş bir siyaset adamıdır, bir barış insanıdır. O nedenle de Selahattin Demirtaş'a karşı bu ülkede yapılan haksızlığı ve hukuksuzluğu kabul etmiyorum, reddediyorum"