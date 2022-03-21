Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 'Aşık Veysel' mesajı: "Saygıyla, rahmetle yâd ediyorum"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Âşık Veysel'in vefatının yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.
Erdoğan paylaşımında, "Gönül gözüyle baktığı dünyamızı eserleriyle, dizeleriyle, nefesiyle aydınlatan halk ozanımız, büyük usta Âşık Veysel'i vefatının yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.
İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı;
Gönül gözüyle baktığı dünyamızı eserleriyle, dizeleriyle, nefesiyle aydınlatan halk ozanımız, büyük usta Âşık Veysel'i vefatının yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/zoyU5FEfQ2— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 21, 2022
Erdoğan, paylaşımında Aşık Veysel'in "Uzun ince bir yoldayım" türküsüne de yer verdi.