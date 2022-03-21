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    • 21.03.2022 19:27
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 'Aşık Veysel' mesajı: "Saygıyla, rahmetle yâd ediyorum"

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Halk ozanımız, büyük usta Âşık Veysel’i vefatının yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yâd ediyorum" açıklamasında bulundu.

    Başkan Erdoğan’dan ’Aşık Veysel’ mesajı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Âşık Veysel'in vefatının yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.



    Erdoğan paylaşımında, "Gönül gözüyle baktığı dünyamızı eserleriyle, dizeleriyle, nefesiyle aydınlatan halk ozanımız, büyük usta Âşık Veysel'i vefatının yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.



    İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı;


    Erdoğan, paylaşımında Aşık Veysel'in "Uzun ince bir yoldayım" türküsüne de yer verdi.
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    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 'Aşık Veysel' mesajı: "Saygıyla, rahmetle yâd ediyorum"
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