Başkan Erdoğan ses tonunun sebebini duyurdu: "1915 Çanakkale Köprüsü açılışında şifa bulduk, Elhamdülillah"





Erdoğan, "Algı operasyonlarının yürütüldüğü bir dönemde sizleri bir kez daha saflarımızı sıkılaştırmaya davet ediyorum" dedi.

Başkan Erdoğan'ın konuşurken sesinin kısık ve yorgun olarak duyulması herkes tarafından merak konusu oldu.