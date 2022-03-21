Başkan Erdoğan ses tonunun sebebini duyurdu: "1915 Çanakkale Köprüsü açılışında şifa bulduk, Elhamdülillah"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuruluşundan Günümüze Milletvekilleri ve İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
AK Parti'deki kadro değişimlerinin bir bayrak yarışı olduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, "AK Parti sizlerin evidir. İnsan kendi evine sahip çıkmak için herhalde davet beklemez" ifadeleriyle milletvekilleri ve il başkanlarına seslendi.
Erdoğan, "Algı operasyonlarının yürütüldüğü bir dönemde sizleri bir kez daha saflarımızı sıkılaştırmaya davet ediyorum" dedi.
Başkan Erdoğan'ın konuşurken sesinin kısık ve yorgun olarak duyulması herkes tarafından merak konusu oldu.
"1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ AÇILIŞINDA ŞİFA BULDUK"
Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışında 'şifayı bulduğunu' belirterek, "Kusura bakmayın. Cuma günü malum 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını yaptık. Orada da şifa bulduk. Elhamdülillah. İnşallah bu hafta da Tokat Havalimanı'nın açılışını yapacağız. 'Durmak yok yola devam' diyoruz" açıklamasını yaptı.