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    • 21.03.2022 20:17
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    Başkan Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nevruz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "Tabiatın uyanışını ve baharın gelişini müjdeleyen Nevruz'unu tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

    Başkan Erdoğan’dan Nevruz Bayramı mesajı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nevruz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

    Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Milletimizin ve gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin, tabiatın uyanışını ve baharın gelişini müjdeleyen Nevruz'unu tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

    Türk dünyasında "yeni yılın başlangıcı", "baharın müjdecisi", "doğa bayramı" olarak kabul gören ve bilinen tarihi 18 asırdan fazla olan Nevruz Bayramı, asırlardır devam eden gelenekleriyle Anadolu'da da coşkuyla kutlanmaya devam ediyor.

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