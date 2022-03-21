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    Başkan Erdoğan’dan Forum Metaverse programında önemli açıklamalar

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Forum Metaverse programında önemli açıklamalarda bulunuyor. AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı'nın düzenlediği forum 'Metaverse' kavramının dünyada ilk kez bir Cumhurbaşkanı ve siyasi partinin katılımıyla tartışılacak olması açısından ayrı bir önem taşıyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Forum Metaverse programında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

    Bugün 21 Mart, biliyorsunuz Nevruz günüdür. Milletimizle birlikte coğrafyamızdaki pek çok halk, baharın gelmesinin müjdecisi kabul ettiği 21 Mart'ı bayram sevinciyle kutlamaktadır. Nevruz geleneği, milletimiz arasında da mevsim değişiminin ötesine geçen sembolleri de bünyesinde barındırmaktadır. Buradan milletimizin ve gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin Nevruz'unu tebrik ediyorum.

    DİJİTAL TEKNOLOJİLERİN NEVRUZ'U
    Bugün burada dijital teknolojilerin Nevruz'u diyebileceğimiz Metaverse hakkında konuşmak, tartışmak üzere bir aradayız. Bu siyasette bir ilk, bu ilki başaran Bilgi ve Teknoloji Başkanlığımıza teşekkür ediyoruz. İnsanlık tarihinde dünyanın tamamında bu kadar çok bireyi içine alan değişimlerin bu kadar kısa sürede gerçekleştiği bir dönem herhalde yoktur. Biz, tarlada sabandan, elektronik donanımlı traktörlere, siyah beyaz televizyondan, internetin sunduğu sınırsız alternatiflere, ıslıkla seslenmeden sosyal medya emojilerine geçişe uzanan baş döndürücü devrime şahitlik ettik.

    SANAL EVREN MASAYA YATIRILIYOR
    Teknolojıdeki her gelişmede kurduğu dijital altyapısıyla ön almayı hedefleyen Türkiye, son yıllarda ortaya çıkan 'metaverse' yani sanal evren kavramını da bir forumla masaya yatırıyor.

    Ankara'daki ATO Congresium'da düzenlenen olan Forum Metaverse'de, sanal gerçeklik, blokzincir, yapay zeka, artırılmış gerçeklik gibi teknolojilerin birbirleriyle uyumlu bir şekilde kullanılması yoluyla oluşan sanal evrene ay yıldızlı damgayı vurmak için yapılacak atılımlar konuşulacak.


    AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı'nın düzenlediği forum 'Metaverse' kavramının dünyada ilk kez bir Cumhurbaşkanı ve siyasi partinin katılımıyla tartışılacak olması açısından ayrı bir önem taşıyor.

        İKİ OTURUM YAPILACAK
        Forumda 'Metaverse ve Yaşam' ile 'Metaverse ve Değerler' başlıklı iki oturum yapılacak. Birinci oturuma yapay zeka uzmanı ve veri bilimci Dr. Şebnem Özdemir, 'Token Ekonomi' girişimcisi Ali Erhan Tamer, Metaverse girişimcisi Burak Soylu, ikinci oturuma SODİMER Başkanı Prof. Levent Eraslan, Dijital Sanatlar Girişimcisi ve ISAAC Başkanı Filiz Dağ, fütürist ve teknoloji düşünürü Emrah Kaya konuşmacı olarak katılacak.


        DAVETİYELERDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİ
        Forum Metaverse için hazırlanan davetiyelerde de artırılmış gerçeklik teknolojisi göze çarpıyor. Davetiye üzerindeki QR kodun okutulmasıyla kişi, bir artırılmış gerçeklik modeline yönlendiriliyor.

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