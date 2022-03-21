Başkan Erdoğan’dan Forum Metaverse programında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Forum Metaverse programında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Bugün 21 Mart, biliyorsunuz Nevruz günüdür. Milletimizle birlikte coğrafyamızdaki pek çok halk, baharın gelmesinin müjdecisi kabul ettiği 21 Mart'ı bayram sevinciyle kutlamaktadır. Nevruz geleneği, milletimiz arasında da mevsim değişiminin ötesine geçen sembolleri de bünyesinde barındırmaktadır. Buradan milletimizin ve gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin Nevruz'unu tebrik ediyorum.



DİJİTAL TEKNOLOJİLERİN NEVRUZ'U

Bugün burada dijital teknolojilerin Nevruz'u diyebileceğimiz Metaverse hakkında konuşmak, tartışmak üzere bir aradayız. Bu siyasette bir ilk, bu ilki başaran Bilgi ve Teknoloji Başkanlığımıza teşekkür ediyoruz. İnsanlık tarihinde dünyanın tamamında bu kadar çok bireyi içine alan değişimlerin bu kadar kısa sürede gerçekleştiği bir dönem herhalde yoktur. Biz, tarlada sabandan, elektronik donanımlı traktörlere, siyah beyaz televizyondan, internetin sunduğu sınırsız alternatiflere, ıslıkla seslenmeden sosyal medya emojilerine geçişe uzanan baş döndürücü devrime şahitlik ettik.