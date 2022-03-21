📲APPLE ÇÖKTÜ MÜ? 21 Mart App Store uygulama inmiyor sorunu ne zaman çözülecek? Apple kimliği güncel değil ne demek?

iPhone kullanıcıları uygulamalarının açılmadığını sosyal medyada belirtirken iPhone uygulamalar çöktü mü sorusuna yanıt aranıyor. En popüler teknoloji markalarından birisi olan Apple'ın iPhone ve iPad uygulamaları çöktü mü? Erişim sıkıntısı kapsamında appstore, imessage başta olmak üzere birçok uygulamaya erişim yapılamadığı belirtiliyor.
APPLE ÇÖKTÜ MÜ?
Bazı haber kaynaklarına göre, pek çok ülkede Music, iMessage, App Store, iCloud, maps ve diğer Apple uygulamalarının aniden çevrimdışı kaldığı raporlanıyor. Apple'ın şirket içi sisteminin de yavaşladığı ve hata verdiği bildiriliyor. Türkiye'deki Apple kullanıcılarından şimdilik herhangi bir sorun bildirilmediği öğrenildi.
Apple'dan bu konuda henüz bir açıklama yapılmadı...
App Store Nedir?
App Store, dünya teknoloji devlerinden Apple'ın yönettiği çevrim içi uygulama mağazası olarak tanımlanıyor. Apple tarafından üretilen iPhone telefonlara, iPod Touch ve iPad ürünlerinin işletim sistemine uyumlu olan uygulamalar, cihazların performanslarını geliştirmeye yardımcı oluyor. Mağaza, her Apple cihazın içinde kendinden yüklü olarak geliyor.
Kullanıcılar, Apple ID yani Apple kimlikleri üzerinden mağazaya giriş yapıyor. Kişisel Apple ID sayesinde Store'da cihaza uygun uygulamalar, sürümler, güncelleştirmeler görülebiliyor. Ücretsiz app'lerin yanı sıra ücretli uygulamalar da Apple ID üzerinden ödenerek cihaza yüklenebiliyor. Uygulamalar anında Wi-Fi veya 4.5G internet üzerinden indirilebiliyor.