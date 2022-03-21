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    • 21.03.2022 20:54
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    📲APPLE ÇÖKTÜ MÜ? 21 Mart App Store uygulama inmiyor sorunu ne zaman çözülecek? Apple kimliği güncel değil ne demek?

    Apple çöktü mü? Sorusu arama motorlarında sıklıkla araştırılmaya başlandı. Bazı haber kaynaklarına göre, pek çok ülkede Music, iMessage, App Store, iCloud, maps ve diğer Apple uygulamalarının aniden çevrimdışı kaldığı iddia edildi. Aynı zamanda Apple’ın şirket içi sisteminin de yavaşladığı ve hata verdiği bildiriliyor. Peki, APPLE ÇÖKTÜ MÜ? 21 Mart App Store çöktü mü? Apple Music, iMessage, iCloud, maps ne zaman düzelecek? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    📲APPLE ÇÖKTÜ MÜ? 21 Mart App Store çöktü mü? Apple Music, iMessage, iCloud, maps ne zaman düzelecek?

    iPhone kullanıcıları uygulamalarının açılmadığını sosyal medyada belirtirken iPhone uygulamalar çöktü mü sorusuna yanıt aranıyor. En popüler teknoloji markalarından birisi olan Apple'ın iPhone ve iPad uygulamaları çöktü mü? Erişim sıkıntısı kapsamında appstore, imessage başta olmak üzere birçok uygulamaya erişim yapılamadığı belirtiliyor.

    APPLE ÇÖKTÜ MÜ?

    Bazı haber kaynaklarına göre, pek çok ülkede Music, iMessage, App Store, iCloud, maps ve diğer Apple uygulamalarının aniden çevrimdışı kaldığı raporlanıyor. Apple'ın şirket içi sisteminin de yavaşladığı ve hata verdiği bildiriliyor. Türkiye'deki Apple kullanıcılarından şimdilik herhangi bir sorun bildirilmediği öğrenildi.

    Apple'dan bu konuda henüz bir açıklama yapılmadı...

    App Store Nedir?

    App Store, dünya teknoloji devlerinden Apple'ın yönettiği çevrim içi uygulama mağazası olarak tanımlanıyor. Apple tarafından üretilen iPhone telefonlara, iPod Touch ve iPad ürünlerinin işletim sistemine uyumlu olan uygulamalar, cihazların performanslarını geliştirmeye yardımcı oluyor. Mağaza, her Apple cihazın içinde kendinden yüklü olarak geliyor.

    Kullanıcılar, Apple ID yani Apple kimlikleri üzerinden mağazaya giriş yapıyor. Kişisel Apple ID sayesinde Store'da cihaza uygun uygulamalar, sürümler, güncelleştirmeler görülebiliyor. Ücretsiz app'lerin yanı sıra ücretli uygulamalar da Apple ID üzerinden ödenerek cihaza yüklenebiliyor. Uygulamalar anında Wi-Fi veya 4.5G internet üzerinden indirilebiliyor.

        Her ülkede farklı çevrimiçi Apple mağazası görülüyor. Türkiye'deki kullanıcılar yerel App Store'lara ulaşıyor. Ülkede aktif, erişime açık uygulamalar böylelikle kolaylıkla filtrelenerek indiriliyor. Mağazadaki uygulamalar Apple'a ait olmuyor, geliştiriciler tarafından tasarlanarak indirilmeye hazır hale getiriliyor.

        Uygulama sahiplerinin gönderdiği veriler Apple politikalarına uygunluk üzerinden değerlendiriliyor ve onay alıyor. Ücretsiz uygulamalarda reklamlar bulunabiliyor. Reklamları kaldırmak için uygulama içi satın alma fonksiyonlarından yararlanabilirsiniz. App store kaydol üzerinden hemen kayıt yapabilirsiniz. Üyelik bilgilerinizle yapacağınız App store giriş sonrasında, hazırladığınız uygulamaları mağazaya yükleyebilir, optimize edebilirsiniz.

        ASO(App Store Optimizasyonu) Nedir?

        App Store optimizasyonu nedir sorusunu yanıtlamak için optimizasyonun fonksiyonundan bahsetmek gerekiyor. Optimizasyon, mağazanın içinde yapılan kullanıcı aramalarında, uygulamaların üst sıralarda çıkması için algoritmaların gerektirdiği şartları karşılamak anlamına geliyor. ASO, organik trafik ile uygulamaların indirilme sayısını artırmayı hedefliyor. Odaklanılan kelimeler ve kelime grupları ile uygulamalar ASO sayesinde üst sıralarda görünüyor.

        ASO çoğunlukla, kelime optimizasyonuna ve dönüşüm oranı optimizasyonuna odaklanıyor. Anahtar kelime optimizasyonu sıralama için önem arz ederken, dönüşüm oranı daha fazla indirme sağlamayı amaçlıyor. Uygulamanın hem daha görünür olması hem de faydalarının açıklandığı görsel ve yazılarla indirmenin fazlalaşması ASO sayesinde sağlanıyor.
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