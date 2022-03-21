📲APPLE ÇÖKTÜ MÜ? 21 Mart App Store uygulama inmiyor sorunu ne zaman çözülecek? Apple kimliği güncel değil ne demek?

APPLE ÇÖKTÜ MÜ?

Bazı haber kaynaklarına göre, pek çok ülkede Music, iMessage, App Store, iCloud, maps ve diğer Apple uygulamalarının aniden çevrimdışı kaldığı raporlanıyor. Apple'ın şirket içi sisteminin de yavaşladığı ve hata verdiği bildiriliyor. Türkiye'deki Apple kullanıcılarından şimdilik herhangi bir sorun bildirilmediği öğrenildi.

Apple'dan bu konuda henüz bir açıklama yapılmadı...