Başkan Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü! Rusya-Ukrayna savaşı...

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor.
Türkiye'nin arabuluculuk girişimleri sonrası Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba bugün Antalya'da üçlü toplantı gerçekleştirdi.
Dünyanın gözü Türkiye'ye çevrilmişken diplomasi trafiğine hız veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan kritik bir görüşmeye daha imza attı.
BAŞKAN ERDOĞAN BİDEN İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Rusya-Ukrayna savaşının ele alındığı Erdoğan-Biden görüşmesi 45 dakika sürdü. 18.20'de başlayan görüşme, 19.05'te sona erdi.
Erdoğan, ABD Başkanı Biden'a, savunma sanayisi alanında Türkiye'ye yönelik tüm haksız yaptırımların kaldırılmasının zamanının çoktan geldiğini de dile getirdi.
Erdoğan, Biden'la görüşmesinde Antalya'daki Türkiye-Rusya-Ukrayna Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın düzenlenmesinin bile bizatihi diplomasi zaferi olduğunu vurguladı
ALİYEV İLE GÖRÜŞTÜ
Rusya-Ukrayna geriliminin ilk günlerinden itibaren uluslararası arenada yoğun temas trafiği yürüten Başkan Erdoğan, bu kapsamda bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le çalışma yemeğinde bir araya geldi.
Çankaya Köşkü'ndeki yemekte savaşın sona erdirilmesi için atılabilecek adımların yanı sıra bölgesel etkileri de ele alındı.
DİPLOMASİ TRAFİĞİ ANTALYA'DA DA DEVAM EDECEK
Başkan Erdoğan, yarın ise dünya gündemindeki en önemli bölgesel ve küresel meselelerin serbest bir platformda çözüm odaklı tartışılacağı Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak. Erdoğan'ın forumdaki gündemi de Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için yapılacak çalışmalar olacak.
STOLTENBERG YARIN GELECEK
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 11 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret edecek. NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Stoltenberg, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek. Stoltenberg, Antalya Diplomasi Forumu'na katılarak burada konuşma yapacak.
Erdoğan'ın temasları, 13 Mart Pazar günü İstanbul'da konuk edeceği Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve 14 Mart Pazartesi günü Ankara'ya resmi ziyarette bulunacak Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile devam edecek.
ZELENSKİY VE PUTİN'LE YAPILAN GÖRÜŞMELER
Erdoğan, 24 Şubat sabahı Rus ordusunun başlattığı Ukrayna topraklarına yönelik saldırının ardından ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bazı bakanlar ve kurmaylarıyla güvenlik zirvesine başkanlık etti.