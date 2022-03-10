Başkan Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü! Rusya-Ukrayna savaşı...

Çankaya Köşkü'ndeki yemekte savaşın sona erdirilmesi için atılabilecek adımların yanı sıra bölgesel etkileri de ele alındı.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ ANTALYA'DA DA DEVAM EDECEK

Başkan Erdoğan, yarın ise dünya gündemindeki en önemli bölgesel ve küresel meselelerin serbest bir platformda çözüm odaklı tartışılacağı Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak. Erdoğan'ın forumdaki gündemi de Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için yapılacak çalışmalar olacak.

STOLTENBERG YARIN GELECEK

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 11 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret edecek. NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Stoltenberg, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek. Stoltenberg, Antalya Diplomasi Forumu'na katılarak burada konuşma yapacak.

Erdoğan'ın temasları, 13 Mart Pazar günü İstanbul'da konuk edeceği Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve 14 Mart Pazartesi günü Ankara'ya resmi ziyarette bulunacak Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile devam edecek.