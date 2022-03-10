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    • 10.03.2022 19:46
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    Başkan Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü! Rusya-Ukrayna savaşı...

    Son dakika haberleri... Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş sürerken Başkan Erdoğan dünya liderleriyle diplomasi trafiğini sürdürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan son olarak ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya-Ukrayna savaşının ele alındığı Erdoğan-Biden görüşmesi 45 dakika sürdü.

    Başkan Erdoğan Biden ile görüştü

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor.

    Türkiye'nin arabuluculuk girişimleri sonrası Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba bugün Antalya'da üçlü toplantı gerçekleştirdi.

    Dünyanın gözü Türkiye'ye çevrilmişken diplomasi trafiğine hız veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan kritik bir görüşmeye daha imza attı.

    BAŞKAN ERDOĞAN BİDEN İLE GÖRÜŞTÜ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Rusya-Ukrayna savaşının ele alındığı Erdoğan-Biden görüşmesi 45 dakika sürdü. 18.20'de başlayan görüşme, 19.05'te sona erdi.

    Erdoğan, ABD Başkanı Biden'a, savunma sanayisi alanında Türkiye'ye yönelik tüm haksız yaptırımların kaldırılmasının zamanının çoktan geldiğini de dile getirdi.

    Erdoğan, Biden'la görüşmesinde Antalya'daki Türkiye-Rusya-Ukrayna Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın düzenlenmesinin bile bizatihi diplomasi zaferi olduğunu vurguladı

    ALİYEV İLE GÖRÜŞTÜ

    Rusya-Ukrayna geriliminin ilk günlerinden itibaren uluslararası arenada yoğun temas trafiği yürüten Başkan Erdoğan, bu kapsamda bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le çalışma yemeğinde bir araya geldi.

    Çankaya Köşkü'ndeki yemekte savaşın sona erdirilmesi için atılabilecek adımların yanı sıra bölgesel etkileri de ele alındı.

    DİPLOMASİ TRAFİĞİ ANTALYA'DA DA DEVAM EDECEK
    Başkan Erdoğan, yarın ise dünya gündemindeki en önemli bölgesel ve küresel meselelerin serbest bir platformda çözüm odaklı tartışılacağı Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak. Erdoğan'ın forumdaki gündemi de Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için yapılacak çalışmalar olacak.

    STOLTENBERG YARIN GELECEK
    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 11 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret edecek. NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Stoltenberg, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek. Stoltenberg, Antalya Diplomasi Forumu'na katılarak burada konuşma yapacak.

    Erdoğan'ın temasları, 13 Mart Pazar günü İstanbul'da konuk edeceği Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve 14 Mart Pazartesi günü Ankara'ya resmi ziyarette bulunacak Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile devam edecek.

    ZELENSKİY VE PUTİN'LE YAPILAN GÖRÜŞMELER
    Erdoğan, 24 Şubat sabahı Rus ordusunun başlattığı Ukrayna topraklarına yönelik saldırının ardından ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bazı bakanlar ve kurmaylarıyla güvenlik zirvesine başkanlık etti.

        Başkan Erdoğan, daha sonra ilk olarak Ukrayna'nın Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

        Zelenskiy ile ikinci görüşme 26 Şubat'ta yapıldı. Erdoğan, daha fazla can kaybının yaşanmaması ve Ukrayna'nın daha fazla zarar görmemesi için ateşkes ilanı noktasında çaba gösterdiklerini ifade etti. Erdoğan, 4 Mart'ta Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi daha gerçekleştirdi.

        Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 6 Mart'ta telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede Putin'e, Ukrayna sorununun bir an evvel barışçı yöntemlerle çözümü konusunda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirtti.

        Acil bir genel ateşkesin bölgedeki insani endişeleri gidermenin yanında, siyasi çözüm arayışlarına da fırsat vereceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hep birlikte barışın yolunu açalım." çağrısını yineledi.

        DİĞER LİDERLERLE TEMASLAR
        Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya ile Ukrayna heyetleri arasındaki ilk müzakerelere ev sahipliği yapan Belarus'un Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile de telefonda görüştü.

        Öte yandan Erdoğan, Ankara'da konuk ettiği Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin fikir teatisinde bulundu.

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        Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı
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