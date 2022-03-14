BRENT PETROLDEKİ DÜŞÜŞÜN ARDINDAN İNDİRİMLER ARTACAK

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre, brent petrolde yaşanan gerilemeye paralel motorin fiyatları için yapılan 2,38 TL'lik indirim sonrası benzin fiyatı için de indirimlerin gelebileceği öne çıktı.