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    • Ekonomi
    • 15.03.2022 01:32
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    • 15.03.2022 01:37
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    Benzin fiyatları ne kadar oldu? Brent petroldeki düşüşün ardından 2.38 TL'lik indirim geldi

    Milyonlarca araç sahibi son zamanlarda benzin fiyatlarındaki düşüşün ne zaman olacağını merakla bekliyordu. Rusya - Ukrayna savaşı ile brent petrolün fiyatı tarihi zirveye çıkmış ve bu da pompa fiyatlarına yansımıştı. Fakat brent petroldeki düşüşün başlaması ile benzin fiyatlarında da düşüş başladı. Bu kapsamda motorine 2.38 TL'lik indirim geldi. İşte yeni fiyatlar.

    Benzine 2.38 TL’lik indirim

    Bazı akayakıt firmalarının internet sitesindeki fiyatlara göre motorin fiyatları için 2,38 TL indirim yapıldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın bu kez fiyat değişimini kamuoyuna duyurmaması dikkat çekti.

    2,38 TL İNDİRİM GELDİ
    Rusya Ukrayna krizinin savaşa dönüşmesi sonrası petrol fiyatlarının tırmanışa geçmesi nedeniyle yükselen benzin ve motorin fiyatları için yeni haber akışıyla indirim beklentisi oluşmuştu. Bununla beraber bugünden itibaren geçerli olacak şekilde motorin fiyatları için 2,38 TL indirim yapıldı.

    EPGİS'İN İNDİRİMİ DUYURMAMASI DİKKATLERDEN KAÇMADI
    Son günlerde tartışmaların odağındaki EPGİS indirim kararını bu kez kamuoyuna duyurmadı. İndirim akaryakıt firmalarının internet sitelerindeki pompa satış fiyatlarına yansımış göründü.

        Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt fiyatlarında zam yapılacağı ve sonrasında zammın geri çekildiği haberleri üzerine EPGİS'i hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.

        EPGİS'in vatandaşları manipüle ederek akaryakıt istasyonlarına yönlendirdiğini söyleyen Yılmaz, suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

        Yılmaz, akaryakıt zamlarının EPDK tarafından belirlenmediğini vurgulayarak, zamların ve indirimlerin uluslararası piyasalara göre her akşam 22.00'de belli olduğunu ifade etmişti.

            Benzin ve motorin fiyatları, Rusya Ukrayna Savaşı sonrası 133 doları aşarak 13,5 yılın zirvesini gören brent petrol nedeniyle tüm dünyada rekor kırmıştı. Son gelen haber akışıyla petrol varil fiyatının 110 dolar düzeyinin altına gerilemesiyle beraber benzin ve motorin fiyatı için indirim beklentisi oluştu.

            BRENT PETROLDEKİ DÜŞÜŞÜN ARDINDAN İNDİRİMLER ARTACAK
            Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre, brent petrolde yaşanan gerilemeye paralel motorin fiyatları için yapılan 2,38 TL'lik indirim sonrası benzin fiyatı için de indirimlerin gelebileceği öne çıktı.
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            Haberler Ekonomi Benzin fiyatları ne kadar oldu? Brent petroldeki düşüşün ardından 2.38 TL'lik indirim geldi
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