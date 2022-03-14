Bazı akayakıt firmalarının internet sitesindeki fiyatlara göre motorin fiyatları için 2,38 TL indirim yapıldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın bu kez fiyat değişimini kamuoyuna duyurmaması dikkat çekti.
2,38 TL İNDİRİM GELDİ
Rusya Ukrayna krizinin savaşa dönüşmesi sonrası petrol fiyatlarının tırmanışa geçmesi nedeniyle yükselen benzin ve motorin fiyatları için yeni haber akışıyla indirim beklentisi oluşmuştu. Bununla beraber bugünden itibaren geçerli olacak şekilde motorin fiyatları için 2,38 TL indirim yapıldı.
EPGİS'İN İNDİRİMİ DUYURMAMASI DİKKATLERDEN KAÇMADI
Son günlerde tartışmaların odağındaki EPGİS indirim kararını bu kez kamuoyuna duyurmadı. İndirim akaryakıt firmalarının internet sitelerindeki pompa satış fiyatlarına yansımış göründü.