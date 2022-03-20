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    • Güncel
    • 20.03.2022 21:55
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    • 20.03.2022 21:55
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    Emniyet güçlerinden terör propagandasına geçit yok! 7 kişi gözaltına alındı

    Ülkemizde emniyet güçleri tarafından teröre ve terör propagandası yapanlara yönelik operasyonlar sürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Aydın'da 7 kişi PKK/KCK ile ilgili çalışmalarından dolayı gözaltına aldındı.

    AA
    Terör propagandası yapanlara darbe!

    Aydın'da nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmanyozgatlı Mahallesi'ndeki nevruz etkinliğinde terör örgütü propagandası yapılması üzerine inceleme başlattı.

    Görüntüleri inceleyen polis, terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 7 kişinin kimliğini tespit etti.

    Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla 7 şüpheli gözaltına alındı.

    Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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