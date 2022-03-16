Benzin ve motorin fiyatlarında yeni indirim yolda: Akaryakıt sektörü bugün toplanıyor





Petrol fiyatları 2 haftanın en düşük seviyesi olan 100 dolar psikolojik bandına çekilirken, bu durum motorin ve benzin fiyatı başta olmak üzere akaryakıt için indirim olarak yansımaya başladı. Önceki gün motorinde litre fiyatına 2 lira 38 kuruş indirim gelirken, dün de benzine 1 lira 76 kuruş, motorine ise 93 kuruş indirim yapıldı.