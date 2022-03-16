Benzin ve motorin fiyatlarında yeni indirim yolda: Akaryakıt sektörü bugün toplanıyor

Son dakika gelişmesi... Akaryakıtta son dönemde artan fiyatların ardından akaryakıt sektörü çözüm arayışıyla bir araya gelecek.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) öncülüğünde sektörün bileşenleri bugün toplanacak.
Fiyat artışları sonrasında akaryakıt bayilerinin durumu ile ilgili değerlendirmeler yapılacak.
NAKİTLE AKARYAKITA DÜŞÜK FİYAT YOLDA
Bayilerden gelen talepler çerçevesinde örneğin nakit satışlara daha düşük fiyatlı tarife belirlenip belirlenemeyeceğine bakılacak. Nakliye ücretlerine düzenleme yapılması yönünde talep değerlendirilecek.
Fiyat artışlarının satışlara etkisinin de değerlendirildiği bir zirve olacak.
BENZİN VE MOTORİNDE İKİ GÜN İNDİRİM MÜJDESİ
Motorinin litre fiyatına önceki gün 2 lira 38 kuruş indirim yapılmasının ardından, dün gece yarısından geçerli olacak şekilde de benzine 1 lira 76 kuruş, motorine ise 93 kuruş indirim yapıldı.