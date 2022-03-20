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    • 20.03.2022 18:27
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    Bolu, Düzce, Tokat, Amasya'da yarın okullar tatil mi? 21 Mart kar tatili olan iller hangileri? Valilik son dakika açıklamalar...

    Türkiye'nin birçok ilinden yarın için kar tatili olacak mı sorusu merakla araştırılıyor Ülkemizin büyük bir bölümünde yerleşim yerlerine ulaşım kapanırken okullarda kar tatili haberleri duyuruldu. Yoğun kar yağışı ve soğuk havanın etkisini artırmasıyla birlikte eğitim hayatı olumsuz yönde etkilenmeye devam ediyor. Peki, Bolu, Düzce, Tokat, Amasya'da yarın okullar tatil mi? 21 Mart kar tatili olan iller hangileri? Valilik son dakika açıklamalar...

    takvim.com.tr
    Bolu, Düzce, Tokat, Amasya’da yarın okullar tatil mi?

    Kar yüzünden tatil olan iller hangileri? MEB Valilik kar tatili açıklaması... Yeni haftaya girmeden önce gözler 'okullar tatil mi' sorusunun yanıtı için valiliğe döndü. 21 Mart okullar tatil mi? Sorusu sıklıkla araştılmaya başlandı. Yurdun birçok yerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime ara verilmesi bekleniyor. Peki Bolu, Düzce, Tokat, Amasya'da yarın okullar tatil mi? 21 Mart kar tatili olan iller hangileri? Valilik son dakika açıklamalar...

    YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    DÜZCE'DE EĞİTİME KAR ENGELİ

    Düzce Valiliği, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle tüm eğitim ve öğretim kurumlarının faaliyetlerine Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildiğini bildirdi.
    Düzce il genelinde etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı nedeniyle harekete geçen Düzce Valiliği kenti etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle eğitim öğretim kurumlarının 21 Mart tarihinde 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Düzce Valisi Cevdet Atay'ın sosyal medya hesabından duyurduğu tatil kararında şu ifadelere yer verdi; "Meteorolojik verilere göre; Yoğun kar yağışı ve oluşabilecek olumsuz hava şartları sebebiyle İlimiz genelinde; Eğitim-Öğretime 21 Mart tarihinde ara verilmesine karar verilmiştir."
    Ayrıca, resmi kurumlarda görevli hamile, engelli çalışanlar da tatil süresince idari izinli sayılacakları belirtildi.

    AMASYA'DA TAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

    Amasya'da kar yağışı nedeniyle il genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
    Amasya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada 21 Mart 2022 Pazartesi günü yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 ( bir) gün ara verildiği duyuruldu.

    İstanbul günlerdir karla ve soğukla mücadele ediyor. Meteoroloji'nin tahminlerine göre kar yağışı salı gününe kadar sürecek. Karadeniz Bölgesi için de kuvvetli kar yağışı uyarısı var.

    Kar İstanbul'da cuma sabahı başladı, aralıklarla sürüyor.

    Avrupa ve Anadolu Yakası'nda aralıklı olarak yoğunlaşan kar yağışı, özellikle ara sokaklarda hayatı olumsuz etkiledi.

    Anadolu Yakası'nda artan kar yağışı Pendik, Tuzla, Kartal, Maltepe, Ümraniye, Üsküdar ve Beykoz'da etkili oldu.

        Kar yağışından dolayı zaman zaman görüş mesafesinin azaldığı görülürken, D-100 kara yolunda zaman zaman yoğunlaşan kar yağışı nedeniyle beyaz örtü oluştu.

        Yer yer etkisini artırdığı görülen yağışa karşı Karayolları ekiplerinin yol temizleme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.

        Avrupa Yakası'nda da Beşiktaş, Kağıthane, Sarıyer, Başakşehir, Beyoğlu, Esenyurt, Zeytinburnu ve Avcılar'da etkili olan kar yağışı, ara sokaklarda otomobillere zor anlar yaşattı.

        Avrupa Yakası'nda da yer yer etkili kar yağışı görüldü. Mecidiyeköy'de karla kaplanan yolların kayganlaşması nedeniyle zaman zaman hem vatandaşlar hem de sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

        Etkili kar yağışı nedeniyle köprülerde de zaman zaman görüş mesafesi düştü. Ekiplerin otoyollarda karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

        YAĞIŞLAR NE KADAR DEVAM EDECEK?

        Meteoroloji'den gelen uyarılara göre İstanbul'da kar yağışı bugün öğlen saatlerine kadar devam edecek. Salı gününden itibaren ise kar yerini yağmura bırakacak.

        10 İLE TURUNCU KAR YAĞIŞI UYARISI
        Kar yağışından dolayı turuncu uyarı geçilen 10 il arasında Artvin, İstanbul, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Trabzon, Zonguldak ve Bartın bulunuyor. Öte yandan Ağrı, Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerinde kar yağışından doğacak çığ tehlikesi uyarısı verildi.
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        Haberler Güncel ⛄Bolu, Düzce, Tokat, Amasya'da yarın okullar tatil mi? 21 Mart kar tatili olan iller hangileri? Valilik son dakika açıklamalar...
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