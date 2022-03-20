Bolu, Düzce, Tokat, Amasya'da yarın okullar tatil mi? 21 Mart kar tatili olan iller hangileri? Valilik son dakika açıklamalar...

YAĞIŞLAR NE KADAR DEVAM EDECEK?

Meteoroloji'den gelen uyarılara göre İstanbul'da kar yağışı bugün öğlen saatlerine kadar devam edecek. Salı gününden itibaren ise kar yerini yağmura bırakacak.

10 İLE TURUNCU KAR YAĞIŞI UYARISI

Kar yağışından dolayı turuncu uyarı geçilen 10 il arasında Artvin, İstanbul, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Trabzon, Zonguldak ve Bartın bulunuyor. Öte yandan Ağrı, Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerinde kar yağışından doğacak çığ tehlikesi uyarısı verildi.