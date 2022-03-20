Kar yüzünden tatil olan iller hangileri? MEB Valilik kar tatili açıklaması... Yeni haftaya girmeden önce gözler 'okullar tatil mi' sorusunun yanıtı için valiliğe döndü. 21 Mart okullar tatil mi? Sorusu sıklıkla araştılmaya başlandı. Yurdun birçok yerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime ara verilmesi bekleniyor. Peki Bolu, Düzce, Tokat, Amasya'da yarın okullar tatil mi? 21 Mart kar tatili olan iller hangileri? Valilik son dakika açıklamalar...
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
DÜZCE'DE EĞİTİME KAR ENGELİ
Düzce Valiliği, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle tüm eğitim ve öğretim kurumlarının faaliyetlerine Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildiğini bildirdi.
Düzce il genelinde etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı nedeniyle harekete geçen Düzce Valiliği kenti etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle eğitim öğretim kurumlarının 21 Mart tarihinde 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Düzce Valisi Cevdet Atay'ın sosyal medya hesabından duyurduğu tatil kararında şu ifadelere yer verdi; "Meteorolojik verilere göre; Yoğun kar yağışı ve oluşabilecek olumsuz hava şartları sebebiyle İlimiz genelinde; Eğitim-Öğretime 21 Mart tarihinde ara verilmesine karar verilmiştir."
Ayrıca, resmi kurumlarda görevli hamile, engelli çalışanlar da tatil süresince idari izinli sayılacakları belirtildi.
AMASYA'DA TAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ
Amasya'da kar yağışı nedeniyle il genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Amasya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada 21 Mart 2022 Pazartesi günü yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 ( bir) gün ara verildiği duyuruldu.
İstanbul günlerdir karla ve soğukla mücadele ediyor. Meteoroloji'nin tahminlerine göre kar yağışı salı gününe kadar sürecek. Karadeniz Bölgesi için de kuvvetli kar yağışı uyarısı var.
Kar İstanbul'da cuma sabahı başladı, aralıklarla sürüyor.
Avrupa ve Anadolu Yakası'nda aralıklı olarak yoğunlaşan kar yağışı, özellikle ara sokaklarda hayatı olumsuz etkiledi.
Anadolu Yakası'nda artan kar yağışı Pendik, Tuzla, Kartal, Maltepe, Ümraniye, Üsküdar ve Beykoz'da etkili oldu.