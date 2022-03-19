Yeni seçim ve partiler yasasının getirdikleri ve 6'lı muhalefetin çıkmazları! Muhalefeti şoke eden madde ne?

MUHALEFETİ ŞOKE EDEN MADDE

Konuyu bugünkü köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür "muhalefeti şoke eden maddeyi" açıkladı. Övür'ün yazısı şu şekilde:



AK Parti ve MHP'nin birlikte Meclis'e sundukları yeni seçim ve partiler yasasıyla ilgili öneri, deyim yerindeyse Millet İttifakı ya da yeni ismiyle 28 Şubat İttifakı partilerinin ezberini bozdu.



En önemlisi de, başından beri söylüyorum sadece gündemde olmak için uydurulan "Erken seçim olacak" öngörüsü de yerle bir oldu. Zaten başkanlık sisteminde "erken seçim" diye bir kavram yok, olamaz da. Çünkü sistemin ruhuna aykırı...



Ama bunu rağmen bile bile hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hem de İP Genel Başkanı Meral Akşener, ısrarla şu tarihte erken seçim olacak deyip durdular, ama hiçbir öngörüleri de tutmadı. Son tasarıyla bu tamamen bitti.



Yeni tasarı bir şeyi daha bitiriyor; milletvekili transferini. Bu yasa Meclis'ten geçtiğinde artık partilerin seçimlere katılmaları için grup kurma şartı olmayacak. 40 ilde örgütlenmeleri ve kongrelerini yapmaları yeterli olacak.



Tasarının muhalefeti şaşkına çeviren en önemli maddesine gelince... Yeni tasarı, ittifak içi oyların yeniden hesaplanmasını öneriyor. Teklife göre ittifakı oluşturan partilerin her birinin çıkaracağı vekil sayısı, seçim bölgelerinde aldıkları oy oranlarına göre hesaplanacak.