Son dakika: TEM'de kar nedeniyle zincirleme trafik kazası: Yol trafiğe kapandı

TEM Otoyolu Çatalca mevki Edirne istikametinde saat 08.30 sıralarında zincirleme trafik kazası meydana geldi.







Kar yağışı nedeniyle meydana gelen kazada yol trafiğe kapandı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Araçların kaldırılma çalışması devam ediyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞDI, YOLLAR BUZ PİSTİNE DÖNDÜ

İstanbul'da etkili olan kar yağışı yerini gece saatlerinde ayaza bıraktı. Kar yağışının olduğu noktalarda soğuk havanın da etkili olması ile birlikte yollar buz pistine döndü.