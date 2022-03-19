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    • 19.03.2022 09:52
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    Son dakika: TEM'de kar nedeniyle zincirleme trafik kazası: Yol trafiğe kapandı

    Son dakika haberi... İstanbul'da etkili olan kar yağışı yerini gece saatlerinde ayaza bıraktı. Kar yağışının olduğu noktalarda soğuk havanın da etkili olması ile birlikte yollar buz pistine döndü. Yoğun kar yağışı trafik kazalarını da beraberinde getirdi. TEM Otoyolu Çatalca mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle yol trafiğe kapandı.

    TEM’de kar kazası: Yol trafiğe kapandı

    TEM Otoyolu Çatalca mevki Edirne istikametinde saat 08.30 sıralarında zincirleme trafik kazası meydana geldi.



    Kar yağışı nedeniyle meydana gelen kazada yol trafiğe kapandı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Araçların kaldırılma çalışması devam ediyor.

    İSTANBUL'DA KAR YAĞDI, YOLLAR BUZ PİSTİNE DÖNDÜ
    İstanbul'da etkili olan kar yağışı yerini gece saatlerinde ayaza bıraktı. Kar yağışının olduğu noktalarda soğuk havanın da etkili olması ile birlikte yollar buz pistine döndü.



    SOKAKLAR VE YOLLAR BUZ PİSTİNE DÖNDÜ
    Sabah saatlerinde araçları ile evden çıkmak isteyen vatandaşlar yokuşlarda zorluk çekti. Araçların yokuşları inmek ve çıkmak istedikleri o zorlu anlar kameraya yansıdı.

    Beşiktaş'ta da yokuşta kalan bir kamyoneti kış çalışması yapan ekipler kurtardı. Kamyonet, iş makinesi ve yokuşun tuzlanma çalışması ile kaldığı yerden alındı.
        Adı Sevgi fragman
        Haberler Güncel Son dakika: TEM'de kar nedeniyle zincirleme trafik kazası: Yol trafiğe kapandı
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