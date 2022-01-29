Avrupa'nın en büyük mobilya fuarında CHP'li belediyeden skandal uygulama: Zabıtalarla baskına geldiler!

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) koordinasyonunda düzenlenen IIFF 2022, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi'nde eş zamanlı olarak devam ediyor.
CHP'Lİ BELEDİYEDEN AKILALMAZ BASKIN
Fuar esnasında CHP'li Bakırköy Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerinin İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'ne (İDTM) bağlı İstanbul Fuar Merkezi'ne gelerek reklam ve ilan vergisi teftişi yapmak istemesi tepkilere neden oldu.
MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 40 kişilik zabıta ekibinin reklam ve ilan vergisi teftişi yapmak istemesi üzerine, mobilya sektörünü, sanayicileri ve fuardaki ziyaretçileri korumak için devreye girdiklerini bildirdi.