Avrupa'nın en büyük mobilya fuarında CHP'li belediyeden skandal uygulama: Zabıtalarla baskına geldiler!

Aldığı tepkiler üzerine zabıtaların teftiş yapmadan alandan ayrıldığını kaydeden Güleç, şu açıklamalarda bulundu:

"Ne dünyada ne de Türkiye'de bir fuar alanında böyle bir uygulama ile daha önce karşılaşmadık. Türkiye'nin 81 ilinde çeşitli belediyelerde fuar yapıyoruz. Böyle bir uygulama görmedik. Hatta dünyanın birçok şehrinde fuara katılıyoruz, bir belediyenin böyle bir uygulamasına şahit olmadık. Fuarımıza 15 bin yabancı misafir geldi. 100 bin ziyaretçi ağırlıyoruz. Bu fuarlar yapıldığı şehri, semti kalkındırıyor. Birçok insan 'şehrime, semtime fuar gelsin' diye fuar merkezi yaparken, böyle bir uygulamaya kalkışılması gerçekten çok garip. Biz böyle bir vergilendirme olabileceğini düşünmüyoruz. Eğer varsa da ihracatçılar olarak, fuarcılar olarak yasal bir güvence bekliyoruz."