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    • 29.01.2022 11:52
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    Avrupa'nın en büyük mobilya fuarında CHP'li belediyeden skandal uygulama: Zabıtalarla baskına geldiler!

    Alanında Avrupa'nın en büyük etkinliği olma özelliği taşıyan IIFF 2022 İstanbul Mobilya Fuarı'nda CHP'li Bakırköy Belediyesi zabıta ekiplerinin reklam ve ilan vergisi teftişi yapmak istemesi tepkiye neden oldu. MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, "Türkiye'nin 81 ilinde çeşitli belediyelerde fuar yapıyoruz. Böyle bir uygulama görmedik. Hatta dünyanın birçok şehrinde fuara katılıyoruz, bir belediyenin böyle bir uygulamasına şahit olmadık" dedi. İDTM yetkilileri, "Baskın yapılıyor görünümüyle gerçekleştirilen denetim teamüllere uygun değil. Bugüne kadar yapılmayan uygulamanın şimdi devreye giriyor olması fuarda ürünlerini sergileyen firmaları rencide etti" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AA
    CHP’li belediyeden skandal uygulama!

    Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) koordinasyonunda düzenlenen IIFF 2022, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi'nde eş zamanlı olarak devam ediyor.

    CHP'Lİ BELEDİYEDEN AKILALMAZ BASKIN
    Fuar esnasında CHP'li Bakırköy Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerinin İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'ne (İDTM) bağlı İstanbul Fuar Merkezi'ne gelerek reklam ve ilan vergisi teftişi yapmak istemesi tepkilere neden oldu.

    MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 40 kişilik zabıta ekibinin reklam ve ilan vergisi teftişi yapmak istemesi üzerine, mobilya sektörünü, sanayicileri ve fuardaki ziyaretçileri korumak için devreye girdiklerini bildirdi.

        Aldığı tepkiler üzerine zabıtaların teftiş yapmadan alandan ayrıldığını kaydeden Güleç, şu açıklamalarda bulundu:

        "Ne dünyada ne de Türkiye'de bir fuar alanında böyle bir uygulama ile daha önce karşılaşmadık. Türkiye'nin 81 ilinde çeşitli belediyelerde fuar yapıyoruz. Böyle bir uygulama görmedik. Hatta dünyanın birçok şehrinde fuara katılıyoruz, bir belediyenin böyle bir uygulamasına şahit olmadık. Fuarımıza 15 bin yabancı misafir geldi. 100 bin ziyaretçi ağırlıyoruz. Bu fuarlar yapıldığı şehri, semti kalkındırıyor. Birçok insan 'şehrime, semtime fuar gelsin' diye fuar merkezi yaparken, böyle bir uygulamaya kalkışılması gerçekten çok garip. Biz böyle bir vergilendirme olabileceğini düşünmüyoruz. Eğer varsa da ihracatçılar olarak, fuarcılar olarak yasal bir güvence bekliyoruz."

        "BÖYLE BİR UYGULAMAYA ANLAM VEREMEDİK"
        İDTM yetkilileri de yaptığı açıklamada Bakırköy Belediyesi'nin bu uygulamasına bir anlam veremediklerini bildirdi.

        Baskın yapılıyor görünümüyle gerçekleştirilen denetimin teamüllere uygun olmadığını vurgulayan yetkililer, bugüne kadar yapılmayan uygulamanın şimdi devreye giriyor olmasının da fuarda ürünlerini sergileyen firmaları rencide ettiğini belirtti. İDTM yetkilileri, uygulamanın yerli ve yabancı fuar ziyaretçileri için kötü bir manzara oluştuğunu dile getirdi.

        VARANK'TAN TEPKİ: İŞTE CHP BELEDİYECİLİĞİ
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise yaşanan skandal olaya sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Bakan Varank yaptığı paylaşımda, "Binlerce yabancının ziyaret ettiği, son dönemde büyük emeklerle organize edilen, Avrupa'nın en büyük mobilya fuarı @iff2022'de yaşanan şu rezalete bak. İşte size CHP belediyeciliği. Pes!" ifadelerini kullandı.

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        CHP’li belediyeden skandal uygulama!
        Haberler Güncel Avrupa'nın en büyük mobilya fuarında CHP'li belediyeden skandal uygulama: Zabıtalarla baskına geldiler!
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